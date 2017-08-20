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"المراجيح" تطيح بموظفي مركز شباب في أسيوط

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مصراوي Masrawy

"المراجيح" تطيح بموظفي مركز شباب في أسيوط

07:49 م الأحد 20 أغسطس 2017

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أسيوط - أسامة صديق:أحال وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة أسيوط، محمد محمود، جميع العاملين بمركز شباب نزلة عبداللاه بمركز ديروط إلى التحقيق، على خلفية رصد إشغال ملعب مخصص لرياضة كرة القدم بملاهي أطفال (مراجيح).وفوجئ وكيل الوزارة، خلال جولة أجراها اليوم الأحد بمركز شباب نزلة عبداللاه بوجود ملاهي أطفال (مراجيح) داخل ملعب مخصص لرياضة كرة القدم، إذ تبين أن أحد الأشخاص شغل الملعب بالمخالفة، مستغلاً عدم وجود سور فاصل حول المركز.وفيما علق وكيل الوزارة على الواقعة بأنه "لا تهاون مع أي إهمال"، أضاف: "كان يجب إبلاغ المديرية فورًا بتعدي هذا الشخص على أرض الملعب"، مشيرًا إلى تواصل جولات المراقبة بمراكز الشباب الواقعة في نطاق المحافظة. ​

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