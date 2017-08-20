بدء عزاء السياسي اليساري رفعت السعيد.. وباقة ورد من الرئيس الفلسطيني​

كتبت- مروة شوقي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

توافدت شخصيات عامة وسياسية على مسجد عمر مكرم بميدان التحرير لتقديم العزاء في الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع السابق.

وحضر الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، وعدد من الشخصيات الحزبية، فيما وقف نجل السياسي الراحل يتلقى العزاء.

حرص الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن على إرسال باقة ورد بمقر إقامة عزاء "السعيد".

وظهرت باقة الورد في قاعة العزاء وأعلاها عبارة "فقيد الوطنية المصرية المناضل الدكتور رفعت السعيد".​

وتوفي السعيد، مساء أمس الخميس، عن عمر يناهز الـ 85 عامًا.

السعيد سياسي يساري بارز، ترأس حزب التجمع خلفًا للدكتور خالد محيي الدين، واعتقل عدة مرات بسبب مواقفه المعارضة لنظام الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كما اتخذ موقفًا رافضًا لجماعة الإخوان.

وحصل السعيد، على شهادة الدكتوراه في تاريخ الحركة الشيوعية من ألمانيا، وصدرت له العديد من المؤلفات أبرزها: "تاريخ الحركة الاشتراكية في مصر 1900-1925"، وكتاب "حسن البنا متى كيف لماذا؟".

ونعت رئاسة الجمهورية، السعيد، وقالت في بيان لها: "فقدت مصر رمزاً من رموز العمل السياسي الوطني الذي أثرى الساحة السياسية المصرية بفكره ومواقفه.

كما مثل الدكتور رفعت السعيد حركة اليسار السياسي المصري باقتدار، وكانت له اسهامات ممتدة على مدار تاريخه السياسي، والذي تكلل برئاسة حزب التجمع".