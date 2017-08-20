الفلبين: دق أجراس الكنائس للتنديد بضحايا "الحرب على المخدرات"

مانيلا - (د ب أ):

ذكر أسقف فلبيني، اليوم الأحد، أن أجراس الكنائس في إقليم بشمال الفلبين ستدق كل ليلة ولمدة ثلاثة أشهر إظهارا للقلق بشأن حصيلة الوفيات المتزايدة الناجمة عن حرب البلاد على المخدرات.

وقال الأسقف، سوكراتيس فيليجاس، في رسالة تليت خلال قداديس بكنائس في بانجاسينان إن "قرع الأجراس هو دعوة لإيقاظ الأمة، قرع الأجراس هو دعوة لوقف الدعم لعمليات القتل".

وستستمر عملية دق الأجراس لمدة 15 دقيقة على الأقل اعتبارا من الثلاثاء المقبل حتى 27 نوفمبر.

ورأى فيليجاس أن دق الأجراس سوف يوقظ ضمائر أولئك الذين غضوا النظر عن العنف أو الذين لا يبالون به. وقال "ان البلاد في حالة من الفوضى".

تأتي تلك التحركات بعد مقتل أكثر من 80 شخصا في عمليات للشرطة تستهدف المخدرات غير القانونية في مانيلا ومناطق قريبة منها منذ، الإثنين، وكان ذلك هو الأسبوع الأكثر دموية منذ أن أطلق الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي العنان للحملة.