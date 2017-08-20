"أسوان الأزهرية" تناقش استعدادات المعاهد للعام الدراسي الجديد

أسوان - إيهاب عمران:

اجتمع الشيخ أحمد عبد الحميد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية، بمديري ورؤساء الأقسام بالمنطقة لمناقشة الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد بمعاهد أسوان الأزهرية.

وخلال الاجتماع، شدد عبد الحميد على ضرورة تحقيق مزيد من الانضباط والالتزام في العمل والتأكد من جاهزية كل معاهد المحافظة لبدء العام الدراسي الجديد، وكذا الالتزام بالزي الرسمي للعاملين في المنطقة وبمختلف المعاهد الأزهرية.

ونبه إلى أهمية التعاون بين جميع العاملين بالمنطقة، تحقيقًا للصالح العام، وبما يعود بالنفع على العملية التعليمية والطلاب.​