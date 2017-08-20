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بدء احتفالية ترميم مصحف عثمان بحضور وزير الثقافة ومفتي الجمهورية

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مصراوي Masrawy

بدء احتفالية ترميم مصحف عثمان بحضور وزير الثقافة ومفتي الجمهورية

07:20 م الأحد 20 أغسطس 2017

بدء احتفالية ترميم مصحف عثمان بحضور وزير الثقافة ومفتي الجمهورية

حلمي النمنم وزير الثقافة

كتبت- نسمه فرج:

بدأت منذ قليل، احتفالية انتهاء ترميم مصحف عثمان بحضور حلمي النمنم، وزير الثقافة، وشوقي علام، مفتي الديار المصرية و الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الاثار الأسبق، والدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، والدكتور أحمد الشوكي، رئيس دار الكتب والوثائق.

كانت عملية ترميم المصحف بدأت في مارس 2011، بقرار من الدكتور محمد صابر عرب وقت توليه رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية.

واستغرق الترميم 6 سنوات وقام به فريق عمل من خبراء الترميم بعد دراسة حالة المصحف ووضع خطة لترميمه، واستيراد مواد خام من معمل ترميم الجلود بانجلترا حرصًا على الوصول لأفضل النتائج.

يذكر أن مصحف 139 هو أحد النسخ التي أمر سيدنا عثمان رضي الله عنه بنسخها سنة 25 هجرياً، وإرسالها إلى المدن الإسلامية في ذلك الوقت -وفقًا لما ذكره المقريزي في الخطط المقريزية ربما كان المصحف هو النسخة التي كان يقرأ بها سيدنا عثمان رضي الله عنه يوم مقتله.

وورد المصحف إلى دار الكتب في شهر فبراير 1884، من جامع عمرو بن العاص بمصر القديمة.

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