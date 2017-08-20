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رغم تأكيد السكة الحديد انتظامها.. استمرار تأخر القطارات في محطة مصر -صور

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مصراوي Masrawy

رغم تأكيد السكة الحديد انتظامها.. استمرار تأخر القطارات في محطة -صور

06:56 م الأحد 20 أغسطس 2017

رغم تأكيد السكة الحديد انتظامها.. استمرار تأخر القطارات في محطة مصر -صور

كتب- عبد الله قدري:أكد ركاب بمحطة مصر أن قطارات السكة الحديد لازلت تتأخر وسط زحام للركاب على أرصفة المحطة، رغم تأكيد مسؤولي السكة الحديد بانتظام حركة القطارات.وقال أحد ركاب لمصراوي، إن قطاري "القاهرة – المنصورة" كان متوقع تحرك أحدهما الساعة 3 مساء، والآخر الساعة 4، إلا أن القطارين تأخرا حيث خرج الأول الساعة 4، والآخر خرج الساعة 5.وأضاف أن قطار "القاهرة- ميت غمر" والمحدد خروجه الساعة الخامسة إلا أنه لم يأتِ حتى الساعة السادسة مساءً.وفي صباح اليوم الأحد، وصل قطار "2013 vip" القاهرة متأخرًا 9 ساعات إلا ثلث -حسبما أكدت مصادر بالهيئة.وتعرضت هيئة السكة الحديد لأزمة تأخيرات طالت جميع الخطوط، بعد حادث تصادم قطاري الإسكندرية الذي وقع الجمعة قبل الماضية، حيث رفض سائقون بالهيئة قيادة القطارات بدعوى أنها غير آمنة، وذلك عقب حبس سائقي قطاري الإسكندرية 15 يومًا على ذمة التحقيقات.كان المهندس رضا أبو هرجة، نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع الموارد البشرية، والمتحدث باسم الهيئة، أكد أن حركة سير القطارات انتظمت منذ أمس السبت على خطوط الوجه القبلي والبحري، مشيرًا إلى أن متوسط التأخيرات على خط "القاهرة - الإسكندرية" قرابة 25 دقيقة، وعلى خط "القاهرة - السد العالي" نحو 35 دقيقة.وأوضح أبو هرجة، في بيان صحفي، أن حركة سير القطارات سوف تعود إلى معدلها الطبيعي بعدما تأثرت في اليومين الماضيين نتيجة إجراءات السلامة والتأكد من سلامة سير القطارات قبل الخروج من الورش، حسبما ذكر البيان. 

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