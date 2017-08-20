نائب برلماني: تغيير مواد الدستور بسرعة يفقده هيبته

التحرير

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قال النائب البرلماني الدكتور محمد عطية الفيومى إن مقترح تعديل مادة الرئيس فى الدستور سابق لآوانه، مشيرا إلى أن الفتره الأولى للرئيس لم تنته بعد ويتبقى منها عام كامل.

وأضاف عضو مجلس النواب بدائرة طوخ في القليوبية، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، اليوم الأحد، أنه ليس من المؤيدين لتغيير مواد الدستور بهذه السرعة والتى تفقده هيبته، على حد قوله.

يذكر أن النائب المستقل إسماعيل نصر أعلن عن تواصله مع زملائه لجمع توقيعات خُمس أعضاء مجلس النواب على مقترحه لتعديل 3 مواد دستورية، مقرر طرحها فور عودة انعقاد البرلمان بعد انتهاء فترة أجازة النواب.

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ويتضمن مقترح إسماعيل مد فترة رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات، بدلا من 4، ونزع اختصاص مجلس الدولة بمراجعة مشاريع قوانين البرلمان، وقصر مهمته في ذلك على القوانين الواردة من الحكومة، ومنح النواب استثناءات لشغل الوظائف في حالة الكفاءة والخبرة، وهو ما يحظره الدستور الذي يشترك التفرغ للمجلس.

وتنص المادة «40» من الدستور على أن «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لإنهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمئة وعشرين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة».