أخبار عاجلة

مساء dmc - سمر فرج فودة : يوجد تقصير في حق فرج فودة وجميع أجهزة الدولة مخترفة من الإخوان -
مساء dmc - النائبة / أنيسة حسونة : حادثة إغتيال فرج فودة أصابتنا جميعآ بالفزع -
مساء dmc - أخر كلمات دكتور فرج فودة قبل إغتياله في المناظرة التي تسببت في عملية الإغتيال -
لقاء حصري - البدري : أرحب برحيل متعب ووضع مؤمن زكريا يختلف عن غالي -
ترامب يعلن استراتيجيته في افغانستان -
مساء dmc - سمر فرج فودة : فرج فودة ليس له مثيل ولن يجود الزمان بمثل فرج فودة -
ضبط 14 ألف قرص "ترامادول" بحوزة مواطن بالفيوم -
مفتي الجمهورية: ترميم مصحف عثمان يؤكد هوية مصر المتدينة -
ملخص مباراة برشلونة وريال بيتيس 2-0 -
لقاء حصري - البدري يتحدث عن مواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال افريقيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

نائب برلماني: تغيير مواد الدستور بسرعة يفقده هيبته

Google+ Print
نائب برلماني: تغيير مواد الدستور بسرعة يفقده هيبته نائب برلماني: تغيير مواد الدستور بسرعة يفقده هيبته

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال النائب البرلماني الدكتور محمد عطية الفيومى إن مقترح تعديل مادة الرئيس فى الدستور سابق لآوانه، مشيرا إلى أن الفتره الأولى للرئيس لم تنته بعد ويتبقى منها عام كامل.

وأضاف عضو مجلس النواب بدائرة طوخ في القليوبية، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، اليوم الأحد، أنه ليس من المؤيدين لتغيير مواد الدستور بهذه السرعة والتى تفقده هيبته، على حد قوله.

يذكر أن النائب المستقل إسماعيل نصر أعلن عن تواصله مع زملائه لجمع توقيعات خُمس أعضاء مجلس النواب على مقترحه لتعديل 3 مواد دستورية، مقرر طرحها فور عودة انعقاد البرلمان بعد انتهاء فترة أجازة النواب. 

شاهد أيضا

ويتضمن مقترح إسماعيل مد فترة رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات، بدلا من 4، ونزع اختصاص مجلس الدولة بمراجعة مشاريع قوانين البرلمان، وقصر مهمته في ذلك على القوانين الواردة من ، ومنح النواب استثناءات لشغل الوظائف في حالة الكفاءة والخبرة، وهو ما يحظره الدستور الذي يشترك التفرغ للمجلس. 

وتنص المادة «40» من الدستور على أن «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لإنهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمئة وعشرين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة». 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الحكومة تصدر قرارًا بتوحيد منظومة الشكاوى

الحكومة تصدر قرارًا بتوحيد منظومة الشكاوى

اليوم .. البنوك تُقرض الحكومة 14 مليار جنيه

اليوم .. البنوك تُقرض الحكومة 14 مليار جنيه

مين «قسّى» قلب الحكومة على عمال غزل المحلة؟

مين «قسّى» قلب الحكومة على عمال غزل المحلة؟

الحكومة الألمانية تناشد إسبانيا عدم تسليم الكاتب "أخانلي" لتركيا

الحكومة الألمانية تناشد إسبانيا عدم تسليم الكاتب "أخانلي" لتركيا