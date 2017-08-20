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توصيات أخيرة من مجلس الوزراء بشأن قانون التأمين الصحي الشامل

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توصيات أخيرة من مجلس الوزراء بشأن قانون التأمين الصحي الشامل توصيات أخيرة من مجلس الوزراء بشأن قانون التأمين الصحي الشامل

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عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا اليوم الأحد، لبحث الموقف الحالى للمسودة النهائية لمشروع القانون المقترح لنظام التأمين الصحى الشامل وذلك بحضور وزيري الصحة والمالية ووجه رئيس الوزراء بضرورة الإنتهاء من الملاحظات النهائية التى تم إبدائها خلال الاجتماع، مشددًا على أهمية استكمال ما يلزم تمهيدا للموافقة عليه فى صورته النهائية واستكمال الاجراءات القانونية لاستصداره فى أقرب فرصة.

يأتى ذلك فى إطار الجهود التى تبذلها للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتوفير خدمة صحية متميزة بما يضمن تطبيق آلية رقابة فعالة على جودة تلك الخدمات والارتقاء بها وفقًا لأحدث المعايير المتعارف عليها دوليًا.

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وتم استعراض تقرير يتضمن كافة الإجراءات والخطوات التى تم اتخاذها فى إطار إعداد المسودة النهائية لمشروع قانون التأمين الصحى الشامل، حيث تم بحث عدد من الملاحظات المرتبطة بالدراسات الإكتوارية وعدد من المقترحات الخاصة بتطبيق القانون عمليًا.

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التحرير

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