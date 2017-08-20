ناب دراو بأسوان عن «مد فترة الرئاسة»: لا تعليق

التحرير

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دعا النائب البرلماني عامر الحناوى الشعب المصرى لعدم سبق الأحداث فيما يتعلق بتعديل مدة الرئاسة، مشيرا إلى أن مجلس النواب الذي اختاره الشعب هو المعنى بمناقشة هذه الأمور، والضرورة تحتم على الجميع الانتظار لما ستسفر عنه الأيام.

ورفض عضو مجلس النواب عن دائرة مركز دراو بأسوان، خلال حديثه لـ"التحرير" اليوم الأحد، إبداء رأيه الخاص في مقترح تعديل مدة الرئاسة في الدستور.

يذكر أن النائب المستقل إسماعيل نصر أعلن عن تواصله مع زملائه لجمع توقيعات خُمس أعضاء مجلس النواب على مقترحه لتعديل 3 مواد دستورية، مقرر طرحها فور عودة انعقاد البرلمان بعد انتهاء فترة أجازة النواب.

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ويتضمن مقترح إسماعيل مد فترة رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات، بدلا من 4، ونزع اختصاص مجلس الدولة بمراجعة مشاريع قوانين البرلمان، وقصر مهمته في ذلك على القوانين الواردة من الحكومة، ومنح النواب استثناءات لشغل الوظائف في حالة الكفاءة والخبرة، وهو ما يحظره الدستور الذي يشترك التفرغ للمجلس.

وتنص المادة «40» من الدستور على أن «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لإنهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمئة وعشرين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة».