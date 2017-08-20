نائب بورسعيد عن تعديل مدة الرئاسة: «لم أدرس الموضوع»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال النائب البرلماني محمود حسين إن المقترح المقدم بشأن تعديل مدة الرئيس فى الدستور، تم عرضه من قبل النائب علاء عامر ولكنه لم يتم طرحه بمجلس النواب بشكل رسمى.

وأضاف عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"، اليوم الأحد، أنه لم يدرس بعد الموضوع وذلك لعدم مناقشته بشكل قانونى، ولم يطرح على مجلس النواب للمناقشة حتى الآن.

وأوضح حسين أنه لايستطيع الرد على المقترح نظرًا لعدم دراسته ولكنه فور دراسته سيكون له تعليق على المقترح، وبالفعل سيصرح به حينها.

يذكر أن النائب المستقل إسماعيل نصر أعلن عن تواصله مع زملائه لجمع توقيعات خُمس أعضاء مجلس النواب على مقترحه لتعديل 3 مواد دستورية، مقرر طرحها فور عودة انعقاد البرلمان بعد انتهاء فترة أجازة النواب.

ويتضمن مقترح إسماعيل مد فترة رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات، بدلا من 4، ونزع اختصاص مجلس الدولة بمراجعة مشاريع قوانين البرلمان، وقصر مهمته في ذلك على القوانين الواردة من الحكومة، ومنح النواب استثناءات لشغل الوظائف في حالة الكفاءة والخبرة، وهو ما يحظره الدستور الذي يشترك التفرغ للمجلس.

وتنص المادة «40» من الدستور على أن «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لإنهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمئة وعشرين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة».