نائب بكفر الشيخ: الانتخابات الرئاسية كل 4 سنوات تعطل التنمية

التحرير

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كتب - عمرو الشامي

عضو مجلس النواب لدائرة مركز كفرالشيخ،

أيد النائب البرلماني اللواء شكري الجندي، مقترح تعديل مدة الرئاسة في الدستور.

وقال عضو مجلس النواب لدائرة مركز كفرالشيخ، إنه يؤيد وبشدة الدعوات التي تطالب بتعديل فترة الرئاسة في الدستور لتصبح 6 سنوات الدورة الواحدة بدلا من 4 سنوات، وذلك لفترتين متتاليتين توفيرا للأموال في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد حاليًا.

وأضاف الجندي في تصريحات خاصة لـ"التحرير" اليوم الأحد أن نتيجة الانتخابات المقبلة معروفة مسبقا وهي فوز كاسح للرئيس السيسي حال ترشحه لفترة ثانية، بعد إنجازاته العظيمة التي قام بها منذ توليه الرئاسة.

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وعلل النائب البرلماني رفضه الإبقاء على المادة بصيغتها الحالية بقوله "الانتخابات بتوقف التنمية"، موضحا أن إجراء الانتخابات كل 4 سنوات يتعارض مع التنمية الاقتصادية ويؤدى إلى تعطلها لفترة.

يذكر أن النائب المستقل إسماعيل نصر أعلن عن تواصله مع زملائه لجمع توقيعات خُمس أعضاء مجلس النواب على مقترحه لتعديل 3 مواد دستورية، مقرر طرحها فور عودة انعقاد البرلمان بعد انتهاء فترة أجازة النواب.

ويتضمن مقترح إسماعيل مد فترة رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات، بدلا من 4، ونزع اختصاص مجلس الدولة بمراجعة مشاريع قوانين البرلمان، وقصر مهمته في ذلك على القوانين الواردة من الحكومة، ومنح النواب استثناءات لشغل الوظائف في حالة الكفاءة والخبرة، وهو ما يحظره الدستور الذي يشترك التفرغ للمجلس.

وتنص المادة «40» من الدستور على أن «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لإنهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمئة وعشرين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة».