نائبة المنصورة: «مد فترة الرئاسة» مجرد تكهنات إعلامية

التحرير

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كتب – كارم الديسطي

قالت النائبة البرلمانية الدكتورة إيناس عبدالحليم إنه لم يتم تقديم أي مقترح بتعديل مدة الرئاسة في الدستور إلى مجلس النواب.

وأشارت عضو مجلس النواب عن دائرة بندر المنصورة في الدقهلية، في تصريحات لـ"التحرير" اليوم الأحد، إلى أن ما يتم تداوله عن تعديل مدة الرئيس في الدستور هي مجرد تكهنات إعلامية ليس لها صدى في المجلس.

وأضافت «عبدالحليم»: "أنا شايفة إن الكلام عن أي تعديلات دستورية حالية مش وقته"، مؤكدة أنها ضد أي تعديلات في الدستور، واستدركت: «إلا إذا وافقت عليها الأغلبية حال تقديمها ومناقشتها في المجلس».

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يذكر أن النائب المستقل إسماعيل نصر أعلن عن تواصله مع زملائه لجمع توقيعات خُمس أعضاء مجلس النواب على مقترحه لتعديل 3 مواد دستورية، مقرر طرحها فور عودة انعقاد البرلمان بعد انتهاء فترة أجازة النواب.

ويتضمن مقترح إسماعيل مد فترة رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات، بدلا من 4، ونزع اختصاص مجلس الدولة بمراجعة مشاريع قوانين البرلمان، وقصر مهمته في ذلك على القوانين الواردة من الحكومة، ومنح النواب استثناءات لشغل الوظائف في حالة الكفاءة والخبرة، وهو ما يحظره الدستور الذي يشترك التفرغ للمجلس.

وتنص المادة «40» من الدستور على أن «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لإنهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمئة وعشرين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة».