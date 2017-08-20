نائب سمالوط بالمنيا عن مقترح مد فترة الرئيس: «أنا رايح الحج»

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رفض الدكتور سمير رشاد، عضو مجلس النواب عن دائر مركز سمالوط في المنيا التعليق على مقترح تعديل مد فترة الرئاسة، قائلًا: "أنا رايح الحج".

وأجرى مراسل «التحرير» في المنيا اتصالًا هاتفيًا بالنائب لاستطلاع رأيه عن المقترح بتعديل المادة الدستورية الخاصة بفترة الرئاسة، إلا أن النائب رفض التعليق بقوله: "أنا رايح الحج، ولمّا أرجع"، وكررها أكثر من مرة، في إشارة منه لعدم التعليق.

يذكر أن النائب المستقل إسماعيل نصر أعلن عن تواصله مع زملائه لجمع توقيعات خُمس أعضاء مجلس النواب على مقترحه لتعديل 3 مواد دستورية، مقرر طرحها فور عودة انعقاد البرلمان بعد انتهاء فترة أجازة النواب.

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ويتضمن مقترح إسماعيل مد فترة رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات، بدلا من 4، ونزع اختصاص مجلس الدولة بمراجعة مشاريع قوانين البرلمان، وقصر مهمته في ذلك على القوانين الواردة من الحكومة، ومنح النواب استثناءات لشغل الوظائف في حالة الكفاءة والخبرة، وهو ما يحظره الدستور الذي يشترك التفرغ للمجلس.

وتنص المادة «40» من الدستور على أن «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لإنهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمئة وعشرين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة».