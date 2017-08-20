سيدة زيمبابوي الأولى تعود لبلادها بعد اعتداء مزعوم في جنوب إفريقيا

هراري - (د ب أ):

وصلت السيدة الأولى لزيمبابوي، جريس موجابي، إلى بلادها، اليوم الأحد، قادمة من جنوب أفريقيا بعد أن تم منعها من مغادرة بسبب مزاعم حول قيامها بضرب امرأة جنوب إفريقية، 20 عاما، في أحد فنادق جوهانسبرج.

وذكرت هيئة الاذاعة الزيمبابوية أن الرئيس روبرت موجابي وصل، مع زوجته ووزيري المالية والشؤون الخارجية، على متن طائرة تابعة لشركة طيران زيمبابوي إلى مطار هراري في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

وذكرت وسائل إعلام أن جريس موجابي طلبت، الأسبوع الماضي، الحصول على حصانة دبلوماسية من جنوب افريقيا، بعد أن ادعت امرأة ان السيدة الاولى اعتدت عليها بالضرب باستخدام سلك كهربائي في ضاحية شمال جوهانسبرج.

ومنذ ذلك الحين، أعلنت جنوب أفريقيا أنها تعترف بحصانتها الدبلوماسية.

وقد مُنعت موجابي من مغادرة البلاد، حيث توجهت إلى احدى المستشفيات لتلقي علاجا طبيا خاصا، مما تسبب في توترات بين البلدين.

وكان رئيس زيمبابوى، 93 عاما، قد انضم بعد ذلك الى زوجته لحضور قمة مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية (صادق)التي عقدت، أمس السبت.