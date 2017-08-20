الآلاف يحتجون ضد سجن نشطاء مؤيدين للديمقراطية في هونج كونج

هونج كونج - (د ب أ):

احتج آلاف الأشخاص في هونج كونج، اليوم الأحد، ضد أحكام بالسجن صدرت بحق ثلاثة من النشطاء المؤيدين للديمقراطية الأسبوع الماضي.

وهتف المتظاهرون، أثناء مسيرة لهم في وسط هونج كونج، قائلين: "أطلقوا سراح السجناء السياسيين". وكان الكثير من المحتجين يحملون في أيديهم مظلات، رمزا لاحتجاجات انطلقت قبل ثلاثة أعوام.

ووفقا لتقديرات الشرطة، شارك نحو 22 ألف شخص في الاحتجاجات اليوم الأحد، وقال عدد من المنظمين إن تلك كانت أكبر مظاهرة منذ "ثورة المظلات" التي انطلقت في 2014.

وفى يوم الخميس الماضي، أصدرت محكمة استئناف في هونج كونج أحكاما بالسجن على ثلاثة من القيادات الطلابية ونشطاء في مجال الديمقراطية؛ وهم جوشوا وونج، وناثان لو، وألكس تشاو، لمشاركتهم فى الاحتجاجات المناهضة للصين عام 2014.

واتخذت محكمة الاستئناف قرارها بعد مراجعة الأحكام المخففة التي صدرت بحق النشطاء الثلاثة العام الماضي.

وتعد هذه المراجعة إحدى القضايا الأخيرة، التي رفعتها حكومة هونج كونج، التي تسعى إلى فرض عقوبات أشد على المتظاهرين، مما يعكس موقفا متشددا ضد المعارضة في الأراضي التي تسيطر عليها الصين.

وكانت "ثورة المظلات" استمرت 79 يوما، وشهدت احتلال ثلاثة من أكثر الطرق ازدحاما في هونج كونج من قبل متظاهرين وإغلاق مركز المدينة، نتيجة لقرار الصين في أغسطس 2014 للسماح للمرشحين، الذين يتم اختيارهم مسبقا فقط بخوض الانتخابات لتولي منصب الرئيس التنفيذي، وهو أعلى منصب في البلاد.