أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

احذرى التوتر فقد يؤدى لتأخر حدوث الإنجاب

Google+ Print
احذرى التوتر فقد يؤدى لتأخر حدوث الإنجاب احذرى التوتر فقد يؤدى لتأخر حدوث الإنجاب

تسأل قارئة ابنتى حديثة الزواج، وقد تأخرت فى الحمل سبعة أشهر فكيف يمكننى التأكد من أنه لا يوجد لديها ما يمنعها من الإنجاب، يجيب على هذا التساؤل دكتور جورج يواقيم استشارى النساء والتوليد، قائلا هناك بعض العوامل التى قد تتسبب فى تأخر الحمل لدى المرأة، ومن تلك العوامل النقص الشديد فى الوزن أو زيادة الوزن فكلا الأمرين يؤثر على التبويض بشكل واضح.

كما أن تناول بعض الأدوية كتلك التى تعالج السرطان قد تؤثر على عامل الخصوبة لديك لذا لا مانع أيضا من استشارة الطبيب، إذا تأخر حملك وكنت فى أواخر الثلاثينيات لأن هذا دال على أن البويضات التى يمكن تلقيحها تنقص لديك.

ويؤكد يواقيم أن قلة هرمون الأستروجين من العوامل التى تقلل فرصتك فى الحمل والتى غالبا ما تحدث بسبب كثرة التدخين وتناول الشيشة فهما من العوامل التى تؤثر على حملك تأثرا كبيرا لذا ينبغى وقف التدخين تماما ومن أخطر العوامل التى تؤثر على حملك وحدوثه هو القلق الشديد والضغط العصبى، فذلك يجعل المرأة فى حالة صراع دائم مع نفسها لذا يجب وقف هذا القلق، والتوتر إذا كنت ترغبين فى الحمل كما أن عدم انتظام الدورة الشهرية، والإصابة بالورم، أو تعرضك للإجهاض بشكل متكرر قد يؤثر أيضا على حدوث الحمل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365