احذرى التوتر فقد يؤدى لتأخر حدوث الإنجاب

تسأل قارئة ابنتى حديثة الزواج، وقد تأخرت فى الحمل سبعة أشهر فكيف يمكننى التأكد من أنه لا يوجد لديها ما يمنعها من الإنجاب، يجيب على هذا التساؤل دكتور جورج يواقيم استشارى النساء والتوليد، قائلا هناك بعض العوامل التى قد تتسبب فى تأخر الحمل لدى المرأة، ومن تلك العوامل النقص الشديد فى الوزن أو زيادة الوزن فكلا الأمرين يؤثر على التبويض بشكل واضح.

كما أن تناول بعض الأدوية كتلك التى تعالج السرطان قد تؤثر على عامل الخصوبة لديك لذا لا مانع أيضا من استشارة الطبيب، إذا تأخر حملك وكنت فى أواخر الثلاثينيات لأن هذا دال على أن البويضات التى يمكن تلقيحها تنقص لديك.

ويؤكد يواقيم أن قلة هرمون الأستروجين من العوامل التى تقلل فرصتك فى الحمل والتى غالبا ما تحدث بسبب كثرة التدخين وتناول الشيشة فهما من العوامل التى تؤثر على حملك تأثرا كبيرا لذا ينبغى وقف التدخين تماما ومن أخطر العوامل التى تؤثر على حملك وحدوثه هو القلق الشديد والضغط العصبى، فذلك يجعل المرأة فى حالة صراع دائم مع نفسها لذا يجب وقف هذا القلق، والتوتر إذا كنت ترغبين فى الحمل كما أن عدم انتظام الدورة الشهرية، والإصابة بالورم، أو تعرضك للإجهاض بشكل متكرر قد يؤثر أيضا على حدوث الحمل.