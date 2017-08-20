التعليم: إعلان نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بداية الأسبوع المقبل

كتبت- ياسمين محمد:

توقع خالد عبد الحكم نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، إعلان نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة الأحد المقبل، مؤكدًا أن أعمال التصحيح تتم أولًا بأول، مشيرًا إلى انتهاء الامتحانات بعد غد الثلاثاء.

وأكد عبدالحكم في تصريحات صحفية، أن إعلان النتيجة بداية الأسبوع القادم، مشيرًا إلى أن أعمال التصحيح ورصد الدرجات تسير وفق الخطة الزمنية المحددة.