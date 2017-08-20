"تعليم دمياط": تعيين 665 معلمًا مساعدًا بإدارات المحافظة
"تعليم دمياط": تعيين 665 معلمًا مساعدًا بإدارات المحافظة
06:27 م الأحد 20 أغسطس 2017
السيد سويلم
دمياط - محمد إبراهيم:
قال السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إنه جرى الانتهاء من إعداد كشوف المعلمين المساعدين من رياض الأطفال المتعاقدين قبل عامين، وكذلك المتعاقدين ضمن مسابقة الـ 30 ألف معلم مساعد والبالغ عددهم 665 معلمًا.
وأوضح سويلم، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أنه تلقى تقريرًا ورد من الأكاديمية المهنية يتضمن أسماء المعلمين ومن المقرر مراجعة بياناتهم على ملفات الخدمة بالإدارات التعليمية المختلفة، تحت إشراف إدارة الشئون المالية والإدارية بديوان المديرية، وذلك تمهيدًا للعرض على الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط لإصدار قرار التعيين على وظيفة معلم طبقًا للقرار الوزاري رقم 240.
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