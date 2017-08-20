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النيابة تحجز 6 متهمين بتعذيب سارق منزل في سوهاج

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مصراوي Masrawy

النيابة تحجز 6 متهمين بتعذيب سارق منزل في سوهاج

06:25 م الأحد 20 أغسطس 2017

النيابة تحجز 6 متهمين بتعذيب سارق منزل في سوهاج

النيابة تحجز 6 متهمين

سوهاج - عمار عبد الواحد:

قررت النيابة العامة بمركز البلينا جنوبي محافظة سوهاج، اليوم الأحد، حجز 6 أشخاص عذبوا عاملاً حاول سرقة منزل بناحية قرية أولاد عليو دائرة المركز، وذلك لحين ورود تحريات إدارة البحث الجنائي بشأن الواقعة.

كان مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبد العال، تلقى إخطارًا برصد متابعة أمنية بالقرية كلاً من: أشرف محمد عبد العال (47 سنة - مزارع)، والكحلاوي محمد (34 سنة - عامل زراعي)، وفهد جاد (20 سنة - طالب)، وسيد فراج (26 سنة - نقاش)، والدكتور خالد (21 سنة - طالب)، وغريب قاسم (24 سنة - صاحب مخبز)، متهمون بالتعدي على بخيت عيد (25 سنة - عامل)، يقيم بمنشأة برديس، إذ كبله المتهمون في إحدى الأشجار، والتقطوا له مقطع أثناء الاعتداء عليه، معاقبةً له لتلبسه بمحاولته سرقة منزل المتهم الثاني.

وحرر عن ذلك المحضر رقم 4926 إداري المركز لسنة 2017.​​

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