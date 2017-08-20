5 مشاهير علّقوا على شائعة «عمرو» و«كندة».. أحدهم: «دي سمعة ناس»

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الفنان عمرو يوسف وزوجته الفنانة السورية "كندة علوش" تعرضا لأزمة كبيرة في الساعات الأولى من صباح أمس السبت، عقب تداول أحد المواقع الإخبارية الشهيرة شائعة زعمت القبض عليهما بتهمة حيازة المخدرات، وهو ما نفته الفنانة السورية ونفاه الفنان الشهير جملة وتفصيلًا، وتوعد بمقاضاة المسؤول عن نشر تلك الشائعة، وأعلن عدد من المشاهير دعمهما للفنانين الشهيرين وانتقدوا ناشر تلك الشائعة، ومن بينهم:

1- أشرف زكي

في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" مع الإعلامية "إيمان الحصري"، أمس السبت، علّق الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على تلك الشائعة قائلًا: "الحمد لله إحنا قدرنا نرد بسرعة، أنا كنت صاحي وقت الشائعة وعمرو يوسف كان صاحي، والخطة كانت معمولة والناس نائمة"، مطالبًا الصحفيين بتحري الدقة والتأكد من الأخبار قبل نشرها للتأكد من عدم تجريح سمعة أحد.



2- يوسف الحسيني

انتقد الإعلامي "يوسف الحسيني" مطلقي تلك الشائعة المغرضة من خلال برنامجه "بتوقيت القاهرة"، عبر فضائية "أون لايف"، وقال: "شائعة تافهة حقيرة تنتشر انتشار النار في الهشيم، كلام فارغ إلى أبعد الحدود أكد أننا في مأساة حقيقية"، وتابع: "سمعة الناس وشرفهم مش لعبة، التحقق هو صفة رئيسية للعمل الصحفي".



3- تامر حبيب

عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، علّق السيناريست الشهير "تامر حبيب" على تلك الشائعة، قائلًا: "اللي يقول مافيش دخان من غير نار بعد كده، هارد عليه رد مهين... عشان لما مؤسسة صحفية عريقة يجيلها فاسق ابن ستين فاسق بنبأ خالي من الصحة بنسبة ٣٠٠٠٠٠٪‏ وينشروه دون أي تحري أو يتبينوا بربع جنيه ويسيئوا ويشهروا بسمعة اتنين فنانين بيحترموا نفسهم وجمهورهم يبقي الدخان طالع من المية الساقعة الباردة التلمة.. بالنسبة للضمير، إيه؟!".

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4- معتز الدمرداش

علّق الإعلامي "معتز الدمرداش"، أمس السبت، من خلال برنامجه "90 دقيقة" عبر قناة "المحور" على الشائعة التي انتشرت كالنار في الهشيم، قائلًا: "دي أخبار صفراء تفتقد أدنى المعايير المهنية، وبتجري وراء الفرقعة الصحفية".

5- رامي رضوان

حرص الإعلامي "رامي رضوان"، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، اليوم الأحد، من خلال حلقة برنامجه "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، على نفي تلك الشائعة، مؤكدًا أنه فور سماعها تواصل مع الفنان عمرو يوسف الذي نفى ذلك تمامًا، وقال "رضوان": "الموضوع مش لعب عيال يا جماعة.. دي سمعة ناس، وسمعة الناس مش لعبة في يد صحفي".

