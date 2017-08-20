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بالصور.. 3 أفواج من حجاج بيت الله الحرام يغادرون سوهاج

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مصراوي Masrawy

بالصور.. 3 أفواج من حجاج بيت الله الحرام يغادرون سوهاج

06:10 م الأحد 20 أغسطس 2017

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سوهاج - عمار عبد الواحد:

أناب محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبد المنعم، اليوم الثلاثاء، اللواء عمرو عزمي سكرتير عام المحافظة، في توديع 3 أفواج من حجاج الجمعيات الأهلية بالمحافظة، وذلك في مراسم أقيمت أمام قصر ثقافة سوهاج.

ويضم الفوج الأول للحجاج 263 حاجًا وحاجة، والثاني 67، بينما يضم الثالث 188، بالإضافة إلى 3 مشرفين على كل فوج من مختلف مراكز ومدن المحافظة، مشيرًا إلى أن عدد الحجاج التابعين للجمعيات بلغ 521 حاجًا وحاجة.

وأوضح المحافظ أنه تم تقديم جميع التسهيلات الإدارية اللازمة للأفواج الثلاثة، بالتعاون مع مديريات الأوقاف والصحة، والجمعيات الأهلية.

وشملت التسهيلات الكشوفات الطبية والتطعيمات اللازمة، إلى جانب الندوات التوعوية التي كُلف بها مديرو الإدارات الاجتماعية على مستوى المحافظة.​

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