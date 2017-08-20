عاملة تسرق "ذهب" الأطفال بحضانة في السلام باستخدام "منوم"

كتب – محمود السعيد:

أقدمت عاملة بحضانة في مدينة السلام على سرقة أقراط "حلق" عدد من الأطفال، صباح اليوم السبت، بأسلوب المغافلة، ولاذت بالفرار.

بدأت تفاصيل الواقعة، بتلقي قسم شرطة السلام أول، برئاسة المقدم محمد دويدار، بلاغاً من مديرة حضانة يفيد بتعرض الأطفال للسرقة من قبل إحدى العاملات بعدما غافلتهم ووضعت "منوم" داخل طعامهم.

وانتقل على الفور النقيب محمد البغدادي، معاون مباحث قسم السلام بصحبة قوة أمنية لمكان الواقعة، وقال إن المتهمة بدأت عملها بالحضانة منذ يومين دون تقديم أي إثبات شخصية، ولم يتعرف عليها أحد.

وأضاف "البغدادي" في تصريحات لمصراوي، أنه جاري تفريغ الكاميرات للتعرف على المتهمة، وحصر الأماكن التي تتردد عليها، وضبطها وإحالتها للنيابة.

واستمع ضباط قسم شرطة السلام، لعدد من شهود العيان وأهالي الأطفال الذين تعرضوا للسرقة، لجمع معلومات تفيد ي الوصول للمتهمة في الواقعة.