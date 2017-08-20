السجن المشدد 15 عامًا لشقيق" كهربا" لاتهامه بالقتل واستعراض القوة 06:06 م الأحد 20 أغسطس 2017

كتب- صابر المحلاوي:قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، بالسجن المشدد 15 سنة لشقيق محمود كهربا لاعب المنتخب الوطني، ونادي الزمالك المعار لنادي اتحاد جدة السعودي، و4 آخرين بتهم القتل العمد والشروع فيه واستعراض القوة وحيازة سلاح ناري واستعمال العنف، حيث قتلوا شخص وأصابوا اثنين آخرين بمصر القديمة.كانت النيابة العامة قد اتهمت "فتحي عبد المنعم" وشهرته "فتحي كهربا" 24 سنة لاعب النادي الأهلي و "إنبي" سابقًا المعار لنادي الشمس، و4 آخرين، هم كلا من محمد يوسف إسماعيل حامد، وشهرته "عماد لولو"، وأحمد محمد حسين وشهرته "حموسة"، ومحمد ثروت أحمد عبد الغنى وشهرته " القرموطى" وشقيقه "أحمد "هارب باستعراض القوة والعنف، ضد كلا من محمد فرحات عبد الوهاب، ومحمد حسين أنور، وأحمد شحاتة السيد، من قاطني مصر القديمة، بأن أطلقوا عليهم وابلا من الرصاص فبثوا الرعب في نفوسهم وتسبب في رعبهم قاصدين تعريض حياتهم للخطر، وقتلوا "محمد فرحات عبد الوهاب" عمدًا مع سبق الإصرار.وأضافت التحقيقات، أن المتهمين عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل من يصادفهم فى محل الواقعة، وانتقلوا صوب القتيل وأطلق أولهم "شقيق كهربا" عيارًا محدثا إصابته التي أودت بحياته، فيما أشهر الباقون أسلحتهم وأطلقوا منها الأعيرة للشد من أزره.

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