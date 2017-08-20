في الحج.. كيف تحمي بشرتك أثناء أداء المناسك؟

كتبت- هاجر حاتم:

مع التدافع القوي والازدحام، وارتفاع درجات الحرارة، في موسم الحج، تتأثر البشرة بشكل كبير وتعاني من الإصابة بالجفاف، والتهابات الجلد، و"التسلخات.

لهذا نستعرض لك مجموعة من النصائح لترطيب البشرة وفقًا لما ذكره أخصائي الجلدية الدكتور هاني الناظر لـ "مصراوي".

- لابد من حمل "شمسية" باستمرار لأنها بمثابة "حائط سد" لحماية البشرة من الشمس الحارقة.

- استخدام كريم واقي الشمس، خاصًة مع تواجد كريمات محلية الصنع بدون رائحة، ويتم وضعه كل ساعتين.

- يفضل وضع كريم مضاد للتسلخات، قبل النزول لأداء المناسك، لتجنب حدوث مثل هذه المشاكل الجلدية، مع كثرة التحرك والمشي.

- يفضل أيضًا حمل كريم مضاد للحروق، ربما تحدث بعض المشاكل نتيجة عن تحضير القهوة والشاي لتناولها في اوقات الراحة.

- شرب المياه بكميات كبيرة، ما يعادل 3 لتر يوميًا.

- الاستحمام بالماء البارد مرتين في اليوم.

- تناول السلطة والفواكه بديلًا عن الاكلات السريعة، بحيث يحتوا على مضادات الأكسدة وفيتامينات، تساعد على ترطيب البشرة.