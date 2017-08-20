نائب بلبيس بالشرقية: أرفض تماما «مد فترة الرئاسة» حاليا

التحرير

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كتب - إسلام عبد الخالق

رفض الدكتور فايز أبو خضرة النائب البرلماني مقترح تعديل مدة الرئاسة في الدستور.

وقال نائب الدائرة الثالثة ومقرها مركز ومدينة بلبيس في محافظة الشرقية، في تصريحات خاصة لـ"التحرير" اليوم الأحد: «لم يتقدم أحد من النواب باقتراح لتعديل مدة الرئاسة حتى الآن، فهو مجرد بالون اقتراح».

وأضاف أبو خضرة أنه سيرفض المقترح شكلًا وموضعًا حال طرحه على مجلس النواب، مشيرًا إلى أن الوقت الأمثل لطرحه والبت فيه يكون بعد إجراء الانتخابات الرئاسية المُقبلة وليس حاليا.

يذكر أن النائب المستقل إسماعيل نصر أعلن عن تواصله مع زملائه لجمع توقيعات خُمس أعضاء مجلس النواب على مقترحه لتعديل 3 مواد دستورية، مقرر طرحها فور عودة انعقاد البرلمان بعد انتهاء فترة أجازة النواب.

ويتضمن مقترح إسماعيل مد فترة رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات، بدلا من 4، ونزع اختصاص مجلس الدولة بمراجعة مشاريع قوانين البرلمان، وقصر مهمته في ذلك على القوانين الواردة من الحكومة، ومنح النواب استثناءات لشغل الوظائف في حالة الكفاءة والخبرة، وهو ما يحظره الدستور الذي يشترك التفرغ للمجلس.

وتنص المادة «40» من الدستور على أن «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لإنهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمئة وعشرين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة».