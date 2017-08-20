نائب أخميم بسوهاج: السيسي راكب قطاري التنمية وسداد الديون

التحرير

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أيد النائب البرلماني المستقل عن مركز أخميم بسوهاج أحمد وائل المشنب، مقترح تعديل مدة الرئاسة في الدستور من 4 سنوات إلى 6 سنوات.

وقال المشنب فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"، اليوم الأحد، إن مقترح تعديل مدة الرئاسة ستمنح الفرصة الكاملة للرئيس والحكومة من أجل إتمام الإنجازات، مضيفًا: «الوزير بيضع خطة وتنتهي مدته دون تطبيقها فالمقترح يساهم بدوره في إقرار الخطة والموازنة والسياسية العامة للدولة ويجلب الاستقرار».

وهاجم النائب البرلماني رافضي المقترح، مشيرا إلى أن الثرثرة الكثيرة في هذا الموضوع تعطى شكوكا للمواطن في مقترح التعديل الدستوري.

ولفت إلى أن التعديل لا يقتصر على الرئيس عبدالفتاح السيسي فقط، وتابع: «الدستور يكفل للجميع الترشح للرئاسة ومن يجد أنه تتوفر لديه الشروط فليترشح للرئاسة»، مردفا: «السيسى راكب قطاري التنمية وسداد الديون والأهم من ذلك نعمة الأمن والأمان التي نعيش فيها».

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يذكر أن النائب المستقل إسماعيل نصر أعلن عن تواصله مع زملائه لجمع توقيعات خُمس أعضاء مجلس النواب على مقترحه لتعديل 3 مواد دستورية، مقرر طرحها فور عودة انعقاد البرلمان بعد انتهاء فترة أجازة النواب.

ويتضمن مقترح إسماعيل مد فترة رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات، بدلا من 4، ونزع اختصاص مجلس الدولة بمراجعة مشاريع قوانين البرلمان، وقصر مهمته في ذلك على القوانين الواردة من الحكومة، ومنح النواب استثناءات لشغل الوظائف في حالة الكفاءة والخبرة، وهو ما يحظره الدستور الذي يشترك التفرغ للمجلس.

وتنص المادة «40» من الدستور على أن «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لإنهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمئة وعشرين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة».