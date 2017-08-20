رئيس «أهلي الخليل» يهدي «الأهلي» كأس فلسطين

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استقبل اللواء شيرين شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، ظهر اليوم الأحد، بمقر النادي بالجزيرة، الأستاذ حيان بدر قواسمي، رئيس نادي أهلي الخليل الفلسطيني، على رأس وفد من النادي، حضر لتهنئة الأهلي بعد فوزه بكأس مصر وتحقيق «الثنائية المحلية» بعد التتويج بلقب الدوري الممتاز في وقت سابق.

وقام حيان بإهداء النادي الأهلي كأس بطولة فلسطين التي توج بها فريقه «أهلي الخليل» على حساب شباب الخليل بركلات الجزاء الترجيحية في المباراة النهائية.

وأشار حيان إلى العلاقات القوية التي تربط أهلي الخليل بشقيقه الأكبر الأهلي المصري، ودعم مسئوليه المستمر لنادي الخليل والرياضة الفلسطينية بشكل عام، مؤكدا أن شعبية الأهلي في فلسطين لا تقل عن شعبيته في مصر.

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وأوضح رئيس نادي أهلي الخليل، أنه عرض على النادي الأهلي إقامة مباراة ودية بين فريقي الكرة بالناديين، ووعده اللواء شيرين شمس بدراسة الأمر وعرضه على قطاع الكرة والجهاز الفني لدراسة العرض وفقا لارتباطات الفريق.