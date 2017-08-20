أمن كفر الشيخ يكشف معلومات جديدة عن المتهم بالتشهير برئيس نيابة دسوق

كفر الشيخ - إسلام عمار:

كشفت الأجهزة الأمنية في محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، معلومات جديدة عن مروج شائعات ألقي القبض عليه بتهمة التشهير بالمستشار محمد قنطوش رئيس نيابة دسوق الكلية، أثبتت أن المتهم "م. م. ر - 51 سنة" كان ضابطًا في جهاز الشرطة فُصل من خدمته في العام 2001، بعد إحالته للاحتياط، ويقيم بدائرة قسم شرطة بندر دسوق.

كما تبين من معلومات الشرطة في مديرية أمن كفر الشيخ أنه عندما جرت إحالة المتهم للاحتياط، قبل فصله من خدمته كان برتبة نقيب، ومطلوب التنفيذ عليه في 3 أحكام قضائية، إذ سُبق اتهامه في عدد 5 قضايا، تتضمن النصب والاحتيال والتبديد، وأخرها القضية رقم 10623 لسنة 2009، جنح قسم شرطة بندر دسوق (تبديد).

كان رئيس نيابة دسوق الكلية، المستشار محمد قنطوش، تقدم بمذكرة للمستشار أحمد عاشور، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، ضد شخصين، بينهما الضابط المذكور، اتهمهما بترويجهما الشائعات ضده، عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، تتضمن إلقاء القبض عليه بعد ضبطه متلبسًا برشوة مالية كبرى، وذلك على عكس الحقيقة تمامًا، مستغلين قضاءه إجازته الصيفية رفقة أسرته.

ترأس العقيد عبد الفتاح المنشاوي رئيس فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ، قوة من رجال الشرطة، رفقة المقدم هشام السمادوني رئيس مباحث قسم شرطة بندر دسوق، وتحت إشراف االعميد محمد عمار مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، ألقت القبض على المتهم المذكور، عقب صدور قرار من المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، بضبطه وإحضاره، فيما جارى ضبط وإحضار المتهم الآخر في القضية.

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