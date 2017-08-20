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الصحة العالمية تعلن ارتفاع حالات وفيات الكوليرا في اليمن إلى 1998

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مصراوي Masrawy

الصحة العالمية تعلن ارتفاع حالات وفيات الكوليرا في اليمن إلى 1998

05:44 م الأحد 20 أغسطس 2017

الصحة العالمية تعلن ارتفاع حالات وفيات الكوليرا في اليمن إلى 1998

ارتفاع حالات وفيات الكوليرا في اليمن

صنعاء - (د ب أ): أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الأحد، ارتفاع حالات الوفيات المرتبطة بوباء الكوليرا في اليمن إلى 1998 حالة منذ 27 أبريل الماضي.وقالت المنظمة في حساب مكتبها في اليمن على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن عدد حالات الإصابة بوباء الكوليرا وصلت إلى 532 ألف و300 حالة، مع تسجيل 1998 حالة وفاة في الفترة نفسها.واوضحت أن هذه الحالات تم تسجيلها في 22 محافظة (من أصل 23 محافظة)، دون ذكر مزيد من التفاصيل.وتعصف باليمن حرب منذ أكثر من عامين بين قوات الشرعية المدعومة من التحالف العربي بقيادة من جهة، ومسلحي جماعة أنصار الله الحوثية والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى، مخلفة أوضاعا إنسانية وصحية متدهورة.

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