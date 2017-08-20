مؤسس المخابرات القطرية: احتمالان لسقوط "تميم".. ولا أتوقع حدوث ثورة في قطر -حوار
مؤسس المخابرات القطرية: احتمالان لسقوط "تميم".. ولا أتوقع حدوث ثورة في قطر -حوار
05:45 م الأحد 20 أغسطس 2017
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وزير الدفاع يبحث مع نظيره السوداني سبل التعاون المشترك بين البلدين-
كتبت- مروة شوقي:تصوير- محمود بكار:في عام 1988 كلف الراحل اللواء عمر سليمان فريقًا من جهاز المخابرات العامة المصرية على رأسه اللواء محمود منصور بالسفر لقطر لتأسيس جهاز مخابرات بناء على طلب حكام الدوحة، يكون قادرًا على حماية الإمارة التي كانت فى هذا الوقت مرتعًا لأجهزة المخابرات الدولية. حدث هذا في زمن كان النظام القطرى لا يزال على رشده وانحيازه لقضايا وطنه العربى، ويصطف مع الدول العربية الكبرى وعلى رأسها مصر، قبل أن ينقلب الحال ويتحول نظام الابن تميم بن حمد لشوكة في ظهر الأمة."مصراوى" حاور اللواء محمود منصور، مؤسس المخابرات القطرية، حول أسباب ودوافع دعم الدوحة للإرهاب والجماعات المتطرفة، والخلاف بين دول الرباعى العربى والإمارة، والموقف الأمريكي من الأزمة، ومخاطر التدخل الإيراني التركى في الدولة الخليجية.ورأى مؤسس المخابرات القطرية أن الأسرة الحاكمة في قطر لا تتدخل فيما يعرض بقناة الجزيرة، وإنما تدار هذه المحطة من الخارج ووفق مخطط غربي لإعادة تشكيل المشرق العربي. وإلى نص الحوار..بداية، تحدثت في أحد لقاءاتك عما سميته "الفضيحة" بخصوص أمير قطر؟ سوف يأتي الوقت الذي سأبوح فيه بحجم الفساد واللاأخلاقيات فى أسرة آل ثاني، وما يتصف به كبار تلك الأسرة التي غواها المال فأنساها الله والإسلام والشرف.
ومتى بدأ ما تسميته انقلاب الأسرة الحاكمة في الدوحة على ثوابتها العربية والإسلامية، وتحولها لدعم الجماعات الإسلامية المتطرفة؟ شهد عام 1995 تدخلا خارجيا وضغطا قويا من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لإقامة قاعدة عسكرية في قطر، إلاّ أن الشيخ خليفة بن حمد آل ثانى رفض بقوة، فتم تهديد ابنه "حمد" ولي العهد عن طريق حمد بن جاسم وزير الخارجية في ذلك الحين، بإزاحة والده الرافض لإقامة القاعدة، والموافقة الفورية على إنشاء القاعدة على أرض قطر، لتبدأ قطر عهد الانقلابات على السلطة مع وصول "حمد بن خليفة" للحكم وصعود "حمد بن جاسم" كرئيس للوزراء.بعد ذلك، بصورة سريعة نشأت ارتباطات جديدة بين قطر ومجموعات مناهضة لأنظمة الحكم داخل الدول العربية والإسلامية، وكل ذلك حدث لصالح السياسة الأمريكية التي اعتمدت على حمد بن جاسم في استقطاب العناصر والقيادات الإخوانية الهاربة من بلادها للدوحة، وتوزيع الأموال عليهم لتحقيق مصالحها.واشنطن وجدت فى حمد بن جاسم عميلًا نشيطًا لينقل لهم نبض العالم العربي أولا بأول لتحقيق مصالح أمريكا في المنطقة، وعلى رأسها ضمان الحماية الكاملة لإسرائيل، وهذا جزء رئيس فى السياسة الغربية بالشرق الأوسط.هكذا بدأ واقع جديد وأصبحت قطر المسئولة عن تمويل وإيواء الجماعات المتطرفة، والتحريض من على أرضها ومن قنوات أخرى من لندن وتركيا لهز الحكومات العربية والاسلامية.وما سر العداء القطرى لمصر والسعودية بالذات؟ تحتاج الإجابة لدراسة نفسية وسلوكية لأفراد دائرة الحكم القطرية، في البداية كان هناك نوع من الغيرة كونهم أغنياءَ بشكل غير متصور، إلا أنهم ليسوا معروفين في المجتمعات الدولية، بينما المصريون والسعوديون الأقل قدرة منهم موجودون على الساحة الدولية بقوة، ولذا بدأوا في سلوك أي سبيل للوصول للشهرة والتواجد على المسرح العالمي، وحينما أُزيح الشيخ خليفة عن الحكم بأوامر من الغرب، شعر ابنه حمد بن خليفة وبن جاسم أنهما في علاقة حية ومتجددة مع أمريكا وبريطانيا، واستُقبلوا في دول الغرب بترحاب، وهو ما زاد من ثقتهم في أنفسهم، وتطور الأمر مع تبنيهم جماعة الإخوان، وإنفاقهم عليها ماليا ودعمها إعلاميا. كل ذلك جعل حكام قطر يُخدعون فى قوتهم.لو انتقلنا للحديث عن مقاطعة الدول الأربع العربية لقطر، في رأيك، لماذا فشلت الوساطة الكويتية؟ إنهاء المقاطعة العربية لقطر يتطلب تلبية الـ 13 مطلبًا التي أعلنتها مصر والسعودية والإمارات والبحرين، فإن لم تستجب الدوحة وتقدم ضمانات لتنفيذ المطالب من خلال رقابة دولية، فإنه لا إنهاء للمقاطعة. المطالب العربية لن تتغير وسيستمر الحصار لأن قطر بكل من يواليها حاليًا لا تساوى في موازين القوى شيءٌ، هي تخسر أرصدتها يوميا بشكل مفزع، وسرعان ما سينهار الاقتصاد القطري، وسيضطر "تميم" في النهاية الرضوخ أو الانسحاب من الساحة.ما السبب في تعنت تميم طوال الفترة الماضية؟ "تميم" لا يتعنت، إنه ألعوبة في يد خبراء سياسيين يريدون أن يمددوا فترة مقاومته للمطالب العربية لأكبر وقت ليواصلوا ابتزاز قطر ماديًا وتحقيق مكاسب من الدول العربية الأربع، وهو ما لن ينالوه، لأن هدف الدول الأربع مواجهة الإرهاب على مستوى العالم.وماذا عن التدخل الأمريكي لحل الأزمة.. هل يلعب مبعوث واشنطن أنتوني زيني دورًا لإحداث انفراجة؟ التدخل الأمريكي ذكي، "الولايات المتحدة" ليست عاشقة للأمة العربية، ولا تهتم إلا بمصالحها، وعلى ذلك تتصرف، هي تريد للأزمة أن تمتد، وتتبنى سياسة التواجد داخل المشكلة، مثلما فعلت ايران وتركيا، ليجدوا لأنفسهم أدوارًا تترتب عليها مصالح.وهل يمكن أن يؤدى التدخل التركي الإيراني الإسرائيلي لخفض سقف مطالب الدول الأربع؟ قطر لجأت لـ 3 قوى لها بعد تأمرى في المنطقة، وهى إيران وتركيا وإسرائيل، إيران دفعت بقوة محدودة العدد من الحرس الثوري لتأمين القصر الأميري في الدوحة، تحت السيطرة الأمريكية لتكون رمزًا للتواجد الايراني على الأرض العربية الخليجية، حيث تبحث لنفسها عن موطئ قدم تنحشر فيه بين التحالف العربي الخليجي السنى الأمريكي، لتبعد شبح الحرب السنية الأمريكية عليها نتيجة تواجدها داخل مجلس التعاون الخليجي.رجب طيب أردوغان بدوره أراد أن يلعب لعبة جديدة بتواجده في قطر، وهي أن يلاعب الولايات المتحدة في النقاط الصراعية بينهما، ومنها المساندة الأمريكية الغربية لأكراد شمال سوريا، التي ترعب أردوغان، لخوفه من استكمال قيام الدولة الكردية على كامل المناطق الكردية جنوب تركيا وشمال العراق وشمال سوريا وأقصى الشمال الغربي من ايران، تلك الدولة التي يعلم علم يقين أنها آتية وهو ما من شانه تحطيم أحلامه في تكوين السلطة العثمانية الجديدة.إذن بتواجد أردوغان مع قطر بجوار القاعدة الأمريكية، فإنه يتحرك وفق مصالحه الشخصية لتحقيق مكسب تعبوي مع الولايات المتحدة فيما بينها من خلاف، هذا إلى جانب المكسب التكتيكي بابتزازه الخزانة القطرية بشكل استفزازي وضخم.ماذا عن إسرائيل؟ لا شك أن إسرائيل مثلها مثل أية دولة في العالم تبحث عن تدعيم موقفها بخطوات ذات بعد استراتيجي، ولها أهداف محددة، وهي ان تكون الدول العربية المحيطة بها في أكبر درجة ضعف ممكن من خلال الفوضى والخراب ومحاربة بعضها البعض.وما موقف الدول العربية حيال كل ذلك؟ نحن كأمة عربية نقف أمام تحديات كبيرة لابد أن نتخذ عددًا من الإجراءات السريعة لمواجهتها، على رأسها إدراك الأخطار بحجمها الحقيقي بدون مبالغة ومن كافة الاتجاهات التي قد يكون لها أطماع اقتصادية، علاوة على ضرورة توحيد أهداف وجهود العرب وتدعيم القوة العسكرية العربية، والاستغناء عن العون الخارجي، والتخلص من الأنظمة الخائنة داخل الأوطان العربية، وإخراجها من أي تجمع عربي وإسلامي.يجب إيجاد حوار دائم بين المكونات العربية من خلال تشكيل لجنة حوار سياسي واقتصادي ولجنة تبادل تجاري ولجان استثمارية وبنوك متبادلة وعلاقات متنوعة تجعل الجميع يؤمن أن العالم العربي ليس منطقة فارغة، بل هو عالم حي قادر على المقاومة.وأرى أيضًا أن هناك حتمية للتعامل مع إيران من خلال تشجيع المعارضة في مواجهة التدخل الإيراني، مع ضرورة إيجاد إعلام موجه باللغة الفارسية يستطيع أن يصلح الخلل الذي ترتب على زرع فكرة الصراع الطائفي بين الشيعة والسنة، وإيضاح أن الاختلاف الطائفي ليس سببًا للصراع.من يدير قناة الجزيرة؟ لاشك أن المخطط الغربي لإعادة تشكيل المشرق العربي، كان من ضمن آلياته تغيير العقل العربي، ولذا فإن الضخامة التي بدأت بها الجزيرة، وتمكنها من الحصول على خدمات أفضل مذيعي البي بي سي البريطانية لينتقلوا إلى الدوحة، تدل على أنها ليست صناعة قطرية، وإنما هناك أجهزة ضخمة وقفت وراء إعداد القناة وتشغيلها. كان من الواضح أن للجزيرة أهدافًا محددة للتأثير على فكر المواطن العربي ليكون جبهة مضادة لحكومته، وفق ما يسمى "حروب الجيل الرابع" والتي يحارب فيها الشعب نفسه.وكيف تستخدمها الأسرة الحاكمة في تحقيق مآربها؟ الحاكم القطري لا يملك التدخل في "الجزيرة" وتصنيف برامجها، هناك مجلس إدارة خاضع لأجهزة مخابرات مسئولة عن هذه القناة، حيث لا توجد في قطر كوادر بشرية تستطيع أن تدير هذا الكم من التحريض المستمر.ولماذا يصمت الشعب القطري على ممارسة حكومته ضد الدول العربية؟ الشعب القطري محدود العدد، ويعتمد مصدرين للدخل "الرواتب الشهرية من الحكومة والنشاط التجاري"، وهو متضرر بشكل كبير من "تميم" ويعانى من وطأة المقاطعة، ومع ذلك لا أتوقع قيام ثورة في الدوحة، وإن كانت هناك قاعدة كبيرة بدأت تتشكل من المعارضين لسلوكيات النظام والتخبط الذي يخيم على سياسات الأسرة الحاكمة، وهو ما صنع حالة من الضجر والضيق داخل المجتمع القطري.هل تتوقع سقوط النظام القطرى؟ ذلك محصور في احتمالين، أولهما أن يتفق العالم على حتمية ازاحة تلك الأسرة التي لا يوجد فيها من يستطيع تحمل إدارة دولة، وسيتم ذلك برقابة امريكية كما سبق في سيناريو إزاحة الشيخ خليفة.الاحتمال الثاني، أن يدرك فريق الحكم في قطر أنه وصل لخط النهاية، وتسبب في كارثة للشعب، فيتنحى بإرادته، ويسعى للبحث عن موطن يقضي فيه ما تبقى من عمر.وأي الاحتمالين أقرب للحدوث على أرض الواقع؟ الغباء الذى يُعرف به فريق الحكم في آل ثاني يبعدنا عن الاحتمال الثانى، وهو ما سيترتب عليه الإسراع في تحقيق الاحتمال الأول وإزاحته ليتولى شخصٌ قادرٌ على الحكم يتم اختياره بموافقة الشعب القطري.شهدت الفترة الماضية، تحركات لقطر في أفريقيا، ألذلك تأثير على مصر؟ علاقات "تميم" الخارجية تحكمها العطايا المالية من الخزانة القطرية، وعقب العزلة هو مرغم على التوسع فيها ليقينه أن حكمه إلى زوال، والهدف من تحركاته في أفريقيا محاربة مصر مائيًا، إلاّ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يمضي بمصر بخطوات ثابتة وفق أبعاء استراتيجية ومنافع متبادلة مع الدول الإفريقية، وزياراته الأخيرة لأربع دول في القارة خير دليل على ارتباط مصر أكثر من غيرها بأفريقيا.يتعمد الرئيس السيسى دائما عند حديثه عن الدول الداعمة للإرهاب ألا يذكر "قطر" علانية.. ما السبب في ذلك؟ حكمة الرئيس، كونه يعلم أنه رئيس جمهورية مصر العريية التي هي جزء من الأمة العربية.
اللواء محمود منصور: حكام الدوحة لا يملكون التدخل في الجزيرة.. و"بن جاسم" عميل نشط لواشنطن
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