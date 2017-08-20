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أيكيا تصدر كتالوجها لتصميمات 2018 تحت شعار "مساحة أكبر للحياة"

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مصراوي Masrawy

أيكيا تصدر كتالوجها لتصميمات 2018 تحت شعار "مساحة أكبر للحياة"

04:36 م الأحد 20 أغسطس 2017

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إعادة الألبوم

بالصور- شاب يدفع جزء من ثروته ليبدو أكبر سناً .. والسبب

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بالصور- شاب يدفع جزء من ثروته ليبدو أكبر سناً .. والسبب

كتبت- ميرا ماهر:

أصدرت شركة أيكيا السويدية لصنع الأثاث، كتالوجها الجديد لعام 2017-2018، وذلك ضمن مؤتمر صحفي أقيم بفرعها في "كايرو فيستيفال مول" بالتجمع الخامس تحت شعار "مساحة أكبر للحياة".

يقدم الكتالوج حلولاً متعددة ذكية ومبتكرة، وأفكاراً جديدة لاستغلال مساحات البيوت مع تنوعها. إضافةً إلى تشجيع الناس للنظر إلى منازلهم بطريقة مختلفة، لاكتشاف ما يستحق أن يكون له مساحة أكبر في حياتهم، سواءً كان الأصدقاء والعائلة، أو الحفلات، أو الاسترخاء، أو ربما مساحة إضافية تضفي متعة أكبر على المكان.

وكعادة كل عام، يتم إصدار 1000منتج جديد سنوياً، حيث تتبنى الشركة خلال الإصدار الجديد رسالة مهمة، كان النصيب الأكبر فيها لغرفة المعيشة.

بدأ المؤتمر الصحفي بكلمة "أدوش شارما" المدير الإقليمي لأيكيا ، بالترحيب بالضيوف من ممثلي وسائل الإعلام واستعراض لمحة سريعة عن العام الجديد بفيديو قصير.

أوضح "شارما" أيضاً، أنه بالرغم من اختلاف المساحات في منازلنا، يعود معظمنا إلى المنزل للاستلقاء في غرفة المعيشة، والتي تستحوذ على معظم وقتنا في المنزل.

ورداً على أسئلة الحاضرين، أوضح "شارما" أن الشركة لا تنافس المنتجين المحليين بالمعنى السلبي وإنما تنافس يسمح بتوسع الصناعة في البلاد، وأضاف "أن الفخامة ليست الأساس، بل منتج ذو قيمة عالية، وبأقل التكاليف للوصول لأكبر عدد من الناس".

وفي نهاية المؤتمر، أوضح "شارما" أنه طبقاً للاستراتيجية المخصصة للشركة، فإنه سيتم استخدام المنتجات صديقة البيئة أو الطاقة البديلة، لتصل إلى 50% من المنتجات بحلول عام  2020.

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