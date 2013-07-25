تجار ليبيون يحتجزون باخرة أوكرانية فى بنغازى ردا على قرصنة شحنة لهم

يحتجز تجار ليبيون منذ أسبوع باخرة أوكرانية رست فى ميناء مدينة بنغازى الرئيسى شرق ليبيا الخميس الماضى لتفريغ شحنة من السيارات المستوردة، وذلك ردا على "قرصنة" الشركة المالكة للباخرة شحنة سيارات لهم تقدر قيمتها بـ15 مليون دولار، وفقا لأحد التجار المشاركين فى الاحتجاز.

وقال مفتاح البرعصى لوكالة فرانس برس الخميس إن "هذه الباخرة المحتجزة مملوكة لأوكرانى قام فى شهر مارس الماضى بقرصنة شحنة من السيارات مستوردة من قبل 25 تاجرا ليبيا وحولها إلى ميناء أوديسا الأوكرانى بعد مغادرتها ميناء العقبة فى الأردن".

وأضاف أن "التجار لن يسمحوا بمغادرة الباخرة ميناء بنغازى الرئيسى قبل أن يدفع مالكها مبلغا وقدره 15 مليون دولار ثمنا للسيارات التى تمت قرصنتها"، وذلك فى غياب تام للسلطات الليبية عن الموقف.

وأشار البرعصى وهومتحدث باسم بقية التجار إلى أن "هؤلاء التجار لم يجدوا اهتماما من قبل السلطات الليبية بالأمر"، لافتا إلى أن "طاقم الباخرة واسمها يوتيل يتكون من 19 بحارا أوكرانيا يعاملون معاملة حسنة فى ليبيا".