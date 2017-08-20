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ضبط 11 شخصاً لقيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل أحد المصانع بمنطقة أبورواش

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مصراوي Masrawy

ضبط 11 شخصاً لقيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل أحد المصانع بمنطقة أبورواش

05:40 م الأحد 20 أغسطس 2017

ضبط 11 شخصاً لقيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل أحد المصانع بمنطقة أبورواش

ضبط 11 شخصاً

كتب - محمد شعبان:

نجحت شرطة السياحة والآثار بالجيزة في ضبط 11 شخصًا قاموا بالحفر خلسة بداخل أحد المصانع الكائنة بمنطقة أبورواش بغرض التنقيب عن الآثار.

وأكدت تحريات ومعلومات مباحث سياحة وآثار الجيزة قيام المدعو "إبراهيم د.م"– 58 سنة – صاحب مصنع للأجهزة المنزلية كائن بالمنطقة الصناعية بأبورواش بكرداسة – ومقيم بالمنيب الجيزة بالحفر خلسة داخل المصنع ملكه بقصد البحث والتنقيب عن الآثار .

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم استهداف المصنع المتحرى عنه، وتبين عدم تواجده، وتم ضبط القائمين على عملية الحفر وعددهم 11 شخصا وذلك أثناء قيامهم بالحفر خلسة بقصد البحث والتنقيب عن الآثار، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في عملية الحفر.

وبإجراء المعاينة بمعرفة مفتشي آثار إمبابة، تبين وجود حفر دائري الشكل بقطر 2,5 متر وعمق 25 مترا وأنه تم بقصد البحث والتنقيب عن الآثار .

واتخذت أجهزة الأمن الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم العرض على النيابة التي باشرت التحقيق.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

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