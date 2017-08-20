ضبط نحو 54 ألف مخالفة مرورية و34 سائقاً تحت تأثير المخدرات خلال 24 ساعة
ضبط نحو 54 ألف مخالفة مرورية و34 سائقاً تحت تأثير المخدرات خلال 24 ساعة
05:27 م الأحد 20 أغسطس 2017
ارشيفية
كتب- علاء عمران:
تواصل الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع وعلى الطرق السريعة بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية .
وأسفرت هذه الجهود تحت إشراف اللواء علاء الدجوي مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة واللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة العامة للمرور، خلال 24 ساعة، عن ضبط 53 ألفا و808 مخالفات مرورية وألف و324 دراجة نارية مخالفة، وضبط 34 سائقا تحت تأثير المخدرات.
كانت الإدارة العامة للمرور قد وجهت عدة حملات مرورية وانضباطية لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
ضبط 9 من تجار المخدرات في 3 مناطق بالجيزة
-
ضبط 12 قطعة سلاح ناري و19 ألف قرص مخدرة بالجيزة
-
الداخلية تُكرم فريق العرض المسرحي "عاشقين ترابك" لدعم ضباط سيناء
-
مساعد وزير الداخلية يُشرف على حملة لإزالة التعديات بمحطات المترو
إعلان
إعلان