شحاته المقدس:"سنكون ضمن منظومة الشركة القابضة للقمامة"

كتبت- مادي غيث:

قال شحاته المقدس، نقيب جامعي القمامة، إن أكشاك جمع القمامة تم إلغائها بعد بدء عملها لمدة شهر واحد، مشيرًا إلى أنه تم إيقاف العمل بها عقب لقاءه مع المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، وإقناع نواب المجلس، بعدم جدوى المشروع، نظرًا لأن الأكشاك لاتأخذ من القمامة سوى زجاجات المياه المعدنية والورق والكرتون، تاركةً باقي القمامة، والتي تمثل 60%، والمتمثلة في بقايا الطعام ومخلفات آخرى، قائلًا: "اللي عاوز ينضف مصر يشيل الزبالة كلها مش يقسمها".

وأضاف المقدس، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، الأحد، أن مجلس النواب ناقش فكرة إنشاء شركة قابضة للقمامة، وتم الموافقة عليها، ودخلت في حيز التنفيذ.

وتابع: " كما أن جامعي القمامة سيكونوا جزءًا من الشركة، ولهم نسبة في أرباحها، حيث أنه يوجد ما يقرب من 7 آلاف شركة قمامة في مصر سيتم إدخالها ضمن نطاق الشركة القابضة للقمامة".

وكان الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، أعلن موافقة مجلس الوزراء على مطالبات واقتراحات أعضاء البرلمان بإنشاء شركة قابضة للقمامة ومنظومة النظافة تتولى إعادة هيكلة وإدارة المنظومة.​