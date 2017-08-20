الخطوط السعودية: قطر لم تسمح لنا بالهبوط لنقل حجاجها حتى الآن
الخطوط السعودية: قطر لم تسمح لنا بالهبوط لنقل حجاجها حتى الآن
05:10 م الأحد 20 أغسطس 2017
حجاج
القاهرة - (مصراوي):
أوضح مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح الجاسر، أنه تعذر على الخطوط السعودية حتى الآن جدولة رحلاتها لنقل الحجاج القطريين من مطار حمد الدولي بالدوحة؛ وذلك لعدم منح السلطات القطرية التصريح للطائرات بالهبوط، على الرغم من مضي عدة أيام منذ تقديم الطلب، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وكانت الخطوط الجوية العربية السعودية قد خاطبت السلطات القطرية بطلب التصريح لرحلاتها المخصصة لنقل الحجاج القطريين، التي تمت جدولتها فور صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، بعد وساطة الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني.
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