اللقطات الأولى لانفجار ماسورة غاز في الهرم

كتب - محمد شعبان:

حصل "مصراوي" على صور ترصد جهود رجال الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على الحريق الذي اندلع إثر انفجار ماسورة غاز طبيعي بالهرم.

وقال رئيس حي الهرم اللواء إبراهيم عبدالعاطي، إن حريق شارع الترابيع بمنشية البكاري، نتيجة قيام مجموعة من الأهالي بمحاولة توصيل المرافق خلسة، وأثناء الحفر قاموا بكسر ماسورة الغاز.

وأضاف "عبد العاطي"، أن الحريق تزامن مع مرور إدارة المتابعة الميدانية بالحي على المنطقة، فقامت بإبلاغ الجهات المختصة من قوات الحماية المدنية وشركة الغاز وشركة الكهرباء، حيث تم السيطرة على الحريق دون وقوع أية خسائر.