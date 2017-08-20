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موراتا يقود تشيلسي أمام توتنهام في «ديربي لندن»

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موراتا يقود تشيلسي أمام توتنهام في «ديربي لندن» موراتا يقود تشيلسي أمام توتنهام في «ديربي لندن»

التحرير

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أعلن كونتي المدير الفني لفريق تششيلسي عن تشكيل فريقه الذي سيبدأ به مواجهته مع نظيره توتنهام في ديربي لندن بثنائي هجومي التي تنطلق في الخامسة مساء ضمن فعاليات الجولة الثانية للدوري الإنجليزي.

وجاء على النحو التال..

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: روديجير، لويز، ازبيلكوتا

خط الوسط: الونسو، كانتي، باكايوكو، كريستينسن، موسيس

خط الهجوم: موراتا، ويليان

أمام عن تشكيل توتنهام فقد جاء كالتالي:

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لوريس، تريبر، الدرفيلد، فيرتونجن، دايفيس، داير، فيكتور وانياما، ديمبيلي، اريكسن، ديلي آلي، هاري كين

يذكر أن توتنهام انتصر على نيوكاسل في الجولة الأولي بهدفين نظيفين فيما سقط تشيلسي امام بيرنلي بثلاثة أهداف لهدفين.
 

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التحرير

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