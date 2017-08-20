6 سبتمبر.. الاستئناف على حُكم بطلان فرض الحراسة على نقابة المعلمين

كتب – محمود السعيد:

أقام رجب عبد الصادق عبد الجواد، عضو بنقابة المعلمين، استئناف على حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بعدم الاعتداد على حكم بطلان فرض الحراسة القضائية على نقابة المعلمين.

وحددت الدائرة 12 مستأنف الأمور المستعجلة. جلسة 6 سبتمبر المقبل لنظر الاستئناف.

واختصم الاستئناف كلٍ من: ضد أشرف محمد عامر، أمجد جميل، ميشيل القس يوحنا غبريال، إيمان محمد إسماعيل، أميل اسكندر، حسن عبد السلام عمار محمد مبروك، إيمان محمد أبو الفتوح، أحمد محمد عبد المقصود، عمرو محمود محمد، أمل عبد الحليم، منى فريد عياد جرجس، أعضاء مجلس نقابة المعلمين.

وذكر الاستئناف أن الدائرة الأولى بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة أصدرت قراراً ضد المستأنف ضدهما طالبا بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم ٣٥٩٠ لسنة 2017 مستعجل القاهرة وبطلانه.

وتداولت الدعوى بالجلسات وصدر الحكم المعيب الذي يقضي منطوقه فلهذه الاسباب حكمت المحكمة في مادة تنفيذية موضوعية بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.

واضاف أن هذا الحكم صدر معيبا يعتريه العديد من العيوب القانونية التي يجب الغائها حيث أخل بحق الدفاع ومن الثابت من الأوراق أن المحكمة أخلت بحق الدفاع عندما طالب من الهيئة الموقرة تأجيل نظر الدعوى للإعلان نظرا لان المدعي عليهم يقيمون في أماكن عديدة ومتفرقة ولم يستطع المستأنف إعلان كل المستأنف ضدهما ولم تعطيه الوقت الكافي للإعلان، وحجزت الدعوى للحكم.

ويعتبر هذا الطلب من الطلبات الجوهرية التي لو لبتها المحكمة لكان له أثر في الحكم وأسبابه وحيثياته.