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برلماني: الاستفتاء الشعبي سيحسم «تعديل مدة الرئاسة»

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برلماني: الاستفتاء الشعبي سيحسم «تعديل مدة الرئاسة» برلماني: الاستفتاء الشعبي سيحسم «تعديل مدة الرئاسة»

التحرير

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كتب – كارم الديسطي

قال النائب البرلماني محمد عبدالرازق محمد، وشهرته وحيد قرقر، إنه سمع عن المقترح المقدم بتعديل مدة الرئيس في الدستور من الإعلام لأن المجلس في أجازة، مشيرًا إلى أن المقترح سيتم تقديمه للمناقشة عقب انعقاد المجلس وسيلزم الحصول على موافقة خُمس الأعضاء ليتم إقراره.

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وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة بلقاس بمحافظة الدقهلية، فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"، اليوم الأحد، أنه موافق على فكرة تعديل مدة الرئيس حتى يستطيع إنجاز ما بدأه من مشروعات، خاصة المشاريع الاقتصادية، مردفا بأنه من غير المقبول أن تكون مدة الرئيس أقل من مدة مجلس النواب.

ولفت «قرقر» إلى أنه فى حالة مناقشة المقترح المقدم بتعديل المادة الخاصة بمدة الرئيس في الدستور وإقرار المجلس لها سيتم عرضها على الشعب لإبداء رأيه فيها في استفتاء، وسيكون للشعب الكلمة الأخيرة فيها سواء بالقبول أو الرفض.

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التحرير

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