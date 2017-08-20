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نواب: اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية تقلل من حدة الانتقادات الموجهة ضده

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نواب: اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية تقلل من حدة الانتقادات الموجهة ضده نواب: اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية تقلل من حدة الانتقادات الموجهة ضده

التحرير

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توقع عددا من المراقبين أن تشهد الفترة المقبلة حالة من رضى منظمات المجتمع الدولي المحلية والدولية على قانون الجمعيات الاهلية بالتزامن مع اصدار اللائحة التنفيذية للقانون، المنتظر صدورها خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو ما اختلف عليه النواب بالتأكيد على أن اللائحة التنفيذية ستساهم في تقليل حدة الانتقادات الموجهة للقانون، فيما أكد أخرون على انه شأن داخلي وليس لاي جهة الحق في انتقاده.

قالت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الانسان إن اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الجمعيات الأهلية والمقرر اصدارها قريبا، ستساهم بشكل كبير في تغير الصورة السلبية الخاصة بالقانون.

وأوضحت عازر، في تصريحات لـ«التحرير» إن اللائحة التنفيذية التي تعدها القانون ستساهم بشكل مباشر في تخفيف اعتراضات منظمات المجتمع المدني على القانون، حيث ستعكس لهم الوجه الحقيقي للقانون وانه يخدم الجمعيات بشكل قوي ويساعد على العمل التطوعي وتنمية المجتمع.

وأضافت أن اللائحة التنفيذية بالتأكيد ستؤكد على أن القانون حماية لهذه المنظمات خاصة وانه قضى على الأخطاء السابقة وكل ما يدور في أذهان المواطن بشأن الجمعيات مؤسسات المجتمع المدني.

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من جانبه اعتبر النائب محمد فؤاد، المتحدث باسم حزب الوفد، قانون الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية شأن داخلي، لا يمكن لأي جهة التدخل فيها، مستنكرا الانتقادات التي وجهتها منظمات وجهات اجنبية حول القانون.

وقال فؤاد، إن مجلس النواب مارس حقه الدستوري الأصيل في عملية صياغة واعتماد القانون بأغلبية كبيرة، تحقيقا لرؤية نواب الشعب في تنظيم الحقوق والواجبات بشكل يتسق مع المصلحة العامة.

وكان عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الإجتماعى بمجلس النواب، قد أعلن أن اللجنة خاطبت على عبد العال، رئيس البرلمان، فى شهر يوليو الماضى، مطالبه بإطلاعها على اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية قبل إقرارها من جانب .

وأضاف القصبى، خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى  الخميس الماضي، أن مجلس الوزراء بدأ فعلياً حالياً فى وضع اللائحة التنفيذية، ويجب أن تطلع عليها اللجنة قبل إقرارها لاسيما أنها من أعدت القانون وشاركت فى نقاشات حوله على المستوى الدولى.

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التحرير

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