أخبار عاجلة

مساء dmc - سمر فرج فودة : يوجد تقصير في حق فرج فودة وجميع أجهزة الدولة مخترفة من الإخوان -
مساء dmc - النائبة / أنيسة حسونة : حادثة إغتيال فرج فودة أصابتنا جميعآ بالفزع -
مساء dmc - أخر كلمات دكتور فرج فودة قبل إغتياله في المناظرة التي تسببت في عملية الإغتيال -
لقاء حصري - البدري : أرحب برحيل متعب ووضع مؤمن زكريا يختلف عن غالي -
ترامب يعلن استراتيجيته في افغانستان -
مساء dmc - سمر فرج فودة : فرج فودة ليس له مثيل ولن يجود الزمان بمثل فرج فودة -
ضبط 14 ألف قرص "ترامادول" بحوزة مواطن بالفيوم -
مفتي الجمهورية: ترميم مصحف عثمان يؤكد هوية مصر المتدينة -
ملخص مباراة برشلونة وريال بيتيس 2-0 -
لقاء حصري - البدري يتحدث عن مواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال افريقيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

وكيل «اقتصادية النواب» يطالب بقطع الإجازة لمناقشة قانون حماية المستهلك

Google+ Print
وكيل «اقتصادية النواب» يطالب بقطع الإجازة لمناقشة قانون حماية المستهلك وكيل «اقتصادية النواب» يطالب بقطع الإجازة لمناقشة قانون حماية المستهلك

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

طالب النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة قطع الأجازة البرلمانية للجنة لكي يتم مناقشة قانون حماية المستهلك، الذي أرسلته إلي البرلمان، نظرًا لأهميته الشديدة في المرحلة الحالية، وتضمنه السيطرة علي الأسعار ومراقبة الاسواق وتقنين التعاملات بالفواتير، مضيفا أنه له أولوية لأنه يؤثر علي الفئات الأكثر احتياجا في .

وأوضح الشريف، لـ«التحرير»، أن القانون من المفترض أن يوفر حماية اجتماعية للطبقات الاكثر احتياجا، وحتى الطبقة المتوسطة التي تتآكل، متمنيا أن تكون الحكومة وضعت قانون يكفل ذلك.

شاهد أيضا

وأشار وكيل اقتصادية البرلمان، إلي أنه سيتم التدمج بين القانوني الخاص بالنواب والحكومة وسيتم مراجعتهم للاستقرار علي رؤية واحدة، لافتًا إلي أن الحكومة دائما تتأخر في إرسال القوانين بـمدة 5 شهور، في الوقت الذي يناقش فيه البرلمان قانون معين ويريد انجازه. 

وكانت الحكومة أرسلت مشروع قانون حماية المستهلك للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والذى أحاله بدوره للجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مفتي الجمهورية: ترميم مصحف عثمان يؤكد هوية مصر المتدينة

مفتي الجمهورية: ترميم مصحف عثمان يؤكد هوية مصر المتدينة

الوفد: مصر تتخذ خطوات جادة في التقارب مع إفريقيا للمرة الأولى منذ 2005

الوفد: مصر تتخذ خطوات جادة في التقارب مع إفريقيا للمرة الأولى منذ 2005

مساء dmc - مواطن مصري يستجيب لـ مساء dmc وحالة الأم لديها 4 أطفال لديهم دمور كامل في العضلات

مساء dmc - مواطن مصري يستجيب لـ مساء dmc وحالة الأم لديها 4 أطفال لديهم دمور كامل في العضلات

رئيس لجنة الصحة بالبرلمان: مصر تحتاج لتعديل فترة الرئاسة

رئيس لجنة الصحة بالبرلمان: مصر تحتاج لتعديل فترة الرئاسة