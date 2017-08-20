وكيل «اقتصادية النواب» يطالب بقطع الإجازة لمناقشة قانون حماية المستهلك

التحرير

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طالب النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة قطع الأجازة البرلمانية للجنة لكي يتم مناقشة قانون حماية المستهلك، الذي أرسلته الحكومة إلي البرلمان، نظرًا لأهميته الشديدة في المرحلة الحالية، وتضمنه السيطرة علي الأسعار ومراقبة الاسواق وتقنين التعاملات بالفواتير، مضيفا أنه له أولوية لأنه يؤثر علي الفئات الأكثر احتياجا في مصر.

وأوضح الشريف، لـ«التحرير»، أن القانون من المفترض أن يوفر حماية اجتماعية للطبقات الاكثر احتياجا، وحتى الطبقة المتوسطة التي تتآكل، متمنيا أن تكون الحكومة وضعت قانون يكفل ذلك.

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وأشار وكيل اقتصادية البرلمان، إلي أنه سيتم التدمج بين القانوني الخاص بالنواب والحكومة وسيتم مراجعتهم للاستقرار علي رؤية واحدة، لافتًا إلي أن الحكومة دائما تتأخر في إرسال القوانين بـمدة 5 شهور، في الوقت الذي يناقش فيه البرلمان قانون معين ويريد انجازه.

وكانت الحكومة أرسلت مشروع قانون حماية المستهلك للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والذى أحاله بدوره للجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس.