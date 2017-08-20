خبراء اقتصاد: تحسن تصنيف مصر الائتماني مرهون بخفض التضخم

التحرير

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رجع خبراء اقتصاد إبقاء مؤسسة "موديز" على التصنيف الائتماني لمصر عند مستواه الحالي إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية خلال شهر يوليو، فضلا عن ارتفاع أسعار الفائدة والتى تحول دون جذب استثمارات أجنبية جديدة.

وأبقت وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى "B3" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مخالفة بذلك توقعات العديد من بنوك الاستثمار.

كان بنك "فاروس" قد توقع أن ترفع وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي لمصر إلى B2 وفقا لـ3 عوامل أولها ارتفاع معدل النمو الاقتصادي، وتضييق العجز المالي، وتراجع نقاط الضغط الخارجية، والمدعم بالتحسن الأخير في ميزان المدفوعات.

وقالت الوكالة إن الضعف الشديد في المالية العامة للحكومة سيستمر في تقييد التصنيف، وذلك انتظارًا للمزيد من الوضوح بشأن استدامة وأثر برنامج الإصلاح.

وأضافت أنه في حين تحسن وضع السيولة الخارجية لمصر خلال الـ12 شهرا الماضية بشكل كبير، فإن الزيادة في الاحتياطيات الدولية كانت مدفوعة بالدرجة الأولى بتدفق الديون، مما أدى إلى زيادة مستوى الدين الخارجي.

وعزا الدكتور عبد المطلب عبد الحميد، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، ثبات التصنيف الائتماني لمصر إلى عدة أسباب، أهمها ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن الحكومة تفتقد وجود برنامج محدد لاستهداف التضخم، مؤكدًا أن ارتفاع الأسعار بهذا النحو خلق بيئة من عدم الاستقرار في السوق المحلية.

وارتفع معدل التضخم في مصر إلى 35.2% خلال شهر يوليو، وهو أعلى مستوى له منذ 31 عاما.. وفقًا لبيانات البنك المركزي.

وأضاف عبد الحميد لـ"التحرير"، أن الفجوة بين الإصدار النقدي وحجم السلع والخدمات في السوق تتسع بشكل متزايد، فالمعروض من السلع لا يتواكب مع حجم النمو الاقتصادي المستهدف، مشيرا إلى أن ارتفاع سعر الفائدة سبب رئيسي في عدم قدرة الحكومة على جذب استثمارات أجنبية، فضلا عن تباطؤ معدلات النمو.

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وأبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، خلال اجتماعها يوم الخميس الماضي، وظل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند 18.75%، كما بقي سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة عند 19.75%.

وحول الخطوات التي يجب على الحكومة اتباعها لتحسين تصنيف مصر الائتماني، أشار عبد المطلب إلى أهمية زيادة المعروض من السلع والإنتاج والسعي إلي تحقيق الاكتفاء الذاتي، لا سيما من السلع الأساسية التي تتسبب في رفع معدلات التضخم، مؤكدا ضرورة تشغيل المشروعات القائمة لزيادة مستويات الإنتاج وتخفيض مستويات البطالة.

وأوضحت "موديز" أن الضعف الشديد للمالية العامة الحكومية يواصل تقييد التصنيف الائتماني لحين الحصول على المزيد من الإيضاح حول استدامة وأثر برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وجاءت المخاوف بشأن حدوث اضطرابات مع الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقررة في مايو 2018 كأحد العوامل التي أثرت على قرار موديز.

من جانبه قال الدكتور مصطفي بدرة أستاذ الاستثمار والتمويل، إن التصنيف الائتماني يقوم على عدة أسس ومعايير شاملة وليست مدققة، موضحا أن تقييم بعض المؤسسات العالمية يضع الاعتبارات السياسية داخل الحياة الاقتصادية، حيث إن تلك التصنيفات تعتبر نتاجا اقتصاديا ينتج عن التداخلات المجتمعية.

ويرى بدرة أن الإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر عند B3 يعكس الثقة في الاقتصاد المصري في إطار تبني الدولة عددا من السياسات الإصلاحية التي تتمثل في عمليات معالجة عجز الموازنة، التنمية المستدامة، المشروعات القومية، ومتابعة أسعار سعر الصرف.

وأشار إلى أن معدلات التضخم من العوامل المهمة في أي تصنيف، موضحًا أن معالجة مستويات التضخم المرتفعة لا تتم إلا من خلال فترة زمنية بالتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لتحسين مستويات التشغيل وخفض الأسعار.