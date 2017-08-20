رئيس «التمويل العقاري» تكشف مواعيد تسليم شقق الإسكان الاجتماعي بدهشور

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كشفت مي عبدالحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، الموقف النهائي لحاجزي الكراسة الزرقاء والمرحلة الثانية بمشروع "دهشور"، قائلة: "يتم حالياً دفع القسط الرابع، وسيبدأ التسليم أكتوبر المقبل لحاجزي المرحلة الثانية بدهشور، ثم بعد ذلك حاجزي الكراسة الزرقاء.

وأوضحت مي عبد الحميد، أنه على الرغم من تحرير سعر الصرف، وإعطاء مجلس الوزراء مهلة للمقاولين نظراً لتأخرهم في التنفيذ لمدة 9 أشهر، إلا أن معدلات تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي تسير بصورة جيدة، حيث يتم تسليم من 7 إلى 10 آلاف وحدة شهرياً، وهناك وحدات كثيرة في مراحل التشطيب.

شاهد أيضا

وفيما يخص شكاوى الكثير من الحاصلين على وحدات سكنية بالمشروع من سوء مستوى التشطيب، أكدت المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي أن المواطن عليه ألا يتسلم الوحدة التي تم تخصيصها له إلا إذا كانت صالحة للسكن وخالية من أي عيوب في التشطيب، وهناك عام كامل لضمان أي مشكلة تطرأ بالوحدة، وسنتعامل مع أي شكاوى ترد في هذا الخصوص بشكل فوري.

ورداً على سؤال حول ندرة الأراضي ببعض المناطق، وبُعد مواقع الوحدات التي يتم تحويل الحاجزين إليها عن المناطق التي تقدموا للحجز بها، أكدت المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي أنه يتم استيعاب كل الطلبات، وفي حالة عدم توافر وحدات فالعميل مخير بين التحويل لمنطقة بديلة، أو الانتظار للمراحل التالية، أو سحب مقدم الحجز، فعلى سبيل المثال تم توفير أراضٍ بـ3 أماكن وهي: (مايو – دمياط – دمنهور)، ويتم الآن معاينة هذه الأراضي، وعقب ذلك سنعلن أنه على الحاجزين الراغبين بالحصول على وحداتهم بهذه المناطق الانتظار لحين تنفيذ الوحدات بها، لمدة عامين حتى التسليم.