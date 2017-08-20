الجيش اللبناني يرفع علم إسبانيا تضامنا مع ضحايا هجوم برشلونة

القاهرة - (مصراوي):

نشر الجيش اللبناني على صفحته في فيسبوك صورة لاثنين من جنوده المشاركين في عملية "فجر الجرود" شمال شرقي البلاد على الحدود مع سوريا، لطرد مسلحي تنظيم داعش المتشدد من المنطقة.

ويظهر في الصورة جنديان، أحدهما يحمل العلم اللبناني، والآخر يحمل العلم الإسباني، لإظهار التضامن مع ضحايا العملية الإرهابية التي شهدتها مدينة برشلونة قبل أيام وقتل فيها 14 شخصا وتبناها تنظيم داعش، بحسب ما نقلته "سكاي نيوز".

ونشر الجيش الصورة على صفحته في فيسبوك السبت، مصحوبة بعبارة تقول: "من جنودنا الذين يواجهون داعش في جرود رأس بعلبك، إلى ضحايا إسبانيا وكل العالم".

وحظيت الصورة بانتشار واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولاقت ردود فعل إيجابية، لا سيما في الشارع اللبناني.