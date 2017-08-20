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البيئة تعلن مد فترة استلام الأعمال الفنية الخاصة بشعار احتفالية "يوم الأوزون"

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مصراوي Masrawy

البيئة تعلن مد فترة استلام الأعمال الفنية الخاصة بشعار احتفالية "يوم الأوزون"

04:41 م الأحد 20 أغسطس 2017

كتبت- مادي غيث:

أعلنت وزارة البيئة، من خلال وحدة الأوزون، مد فترة استلام الأعمال الفنية الخاصة برسم شعار الاحتفال باليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون لعام 2017، والذي يقام هذا العام تحت شعار "رعاية جميع أنواع الحياة على كوكبنا".

ومن المقرر أن يتم استلام الأعمال حتى يوم الأحد، الموافق الـ 10 من سبتمبر المقبل، لتحديد أفضل 10 أعمال فنية لدعوتهم لحضور احتفالية الوزارة باليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون، والتي ستقام يوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر المقبل، على أن يتم الإعلان عن المراكز الثلاثة الأولى الفائزة في كل مرحلة عمرية خلال الاحتفالية ومنحهم جوائز مالية.

وكانت وزارة البيئة، أعلنت تنظيم المسابقة وشروط الاشتراك فيها بحيث يقوم المتسابق برسم لوحة لا يزيد حجمها عن١٠٠×٧٠ سم، ولاتقل عن ٣٠×٤٢ سم، كما يحق للمتسابق الاشتراك بعمل أو اثنين على الأكثر وتقام المسابقة على مرحلتين عمريتين (من 10 إلى 16 سنة)، و(من 17 إلى 35 سنة).

ومن المقرر أن يتم إرسال الأعمال الفنية على عنوان جهاز شئون البيئة أو تسلم باليد في مكتب خدمة المواطنيين في مواعيد العمل الرسمية، وسيتم تقييم الأعمال الفنية عن طريق لجنة مشكلة من ثلاثة أعضاء عضوين من أساتذة الجامعة قسم تربية فنية، وعضو من جهاز شئون البيئة.

ويمكن زيارة موقع الوزارة www.eeaa.gov.eg للتعرف على شروط الاشتراك في المسابقة.

يذكر أن الاحتفال باليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون تقوم به دول العالم فى يوم ١٦ سبتمبر تخليدًا لذكرى توقيع بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون.

ويتزامن الاحتفال هذا العام مع مرور 30 عامًا على توقيع البروتوكول في ١٦ سبتمبر عام ١٩٨٧.

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