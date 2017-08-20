"الأعلى للجامعات" يخصص 2% من المصروفات الدراسية لصالح صندوق الابتكار

كتبت- داليا شبل:

قرر المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، الأحد، تخصيص نسبة 2% من المصروفات الدراسية الخاصة بطلاب الجامعات الخاصة والأهلية لصالح صندوق دعم الابتكار، اعتبارًا من العام الأكاديمي المقبل 2018/2019.

جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري للمجلس، والمنعقد اليوم، بجامعة فاروس بالإسكندرية.

وعلى جانب آخر، قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيانٍ لها، إن الدكتور عز الدين أبو ستيت، أمين المجلس، وجه التهنئة لكلية اللغات والترجمة بجامعة 6 أكتوبر لحصولها على الجودة والاعتماد، موجهًا التهنئة للجامعة البريطانية لحصول كلية الحاسبات والمعلومات على الجودة والاعتماد.

كما وجه التهنئة لأسرة جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب "MSA" لحصول كلية الصيدلة على الجودة والاعتماد.