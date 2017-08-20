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سيارتك القادمة قد تكون من الخشب.. والفضل يعود لليابان

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سيارتك القادمة قد تكون من الخشب.. والفضل يعود لليابان سيارتك القادمة قد تكون من الخشب.. والفضل يعود لليابان

التحرير

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زعم مجموعة من الباحثين اليابانيين أنه بالإمكان تحويل لب الخشب إلى مادة تزن فقط خُمس وزن الحديد، ولكنها في نفس الوقت أقوى 5 مرات.

وذكر الباحثون أن المادة التي يمكن صناعتها من لب الخشب تتميز بكونها أقل وزنًا من الحديد بنسبة 80%، الأمر الذي قد يعود بالنفع على صناعة السيارات.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، أفاد الباحثون بتعاون أحد أكبر الشركات الموردة لشركة تويوتا حاليَا مع جامعة كيوتو اليابانية، من أجل تجربة استخدام لب الخشب في صناعة هياكل السيارات، ومن المقرر الانتهاء من إصدار نموذج أولي للسيارة بحلول عام 2020.

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وقال مدير قسم تصميم هياكل السيارات في شركة تويوتا "ماسانوري ماتسوشيرو": "الوزن الخفيف للسيارة هو قضية هامة بالنسبة لنا".

وأضاف: "لكن علينا أولًا حل مشكلة ارتفاع تكاليف التصنيع قبل أن نزيد من استخدام مواد جديدة خفيفة الوزن في السيارات ذات الحجم الكبير"، وذلك في إشارة منه إلى أن استخدام لب الخشب في صناعة السيارات أكثر تكلفة حاليًا من نظيره الحديد 4 مرات.

وتوقع الباحثون اليابانيون أن تنخفض الفجوة السعرية بين استخدام لب الخشب والحديد في صناعة السيارات بحلول عام 2030، ما سيجعل الأول شائعًا بين صُناع السيارات.

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التحرير

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