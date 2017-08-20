ضابط دمياط المصاب في محاولة اغتياله: "كنت أسعى لضبط الجناة"

دمياط – محمد إبراهيم:

قال العقيد بهاء أبو الخير، مدير إدارة تأمين الطرق بدمياط، والذي أصيب في حادث محاولة اغتيال، اليوم الأحد، إنه لا يعرف من وراء هذه الواقعة، وفوجئ بما حدث عقب خروجه من منزله بحي مساكن الـ "27" في منطقة "السبعين" بمدينة دمياط الجديدة، وتابع: "كل ما كنت أسعى إليه التعامل مع الجناة والقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة".

وأوضح الضابط، المصاب بطلق ناري في ذراعه، في تصريحات صحفية، أنه اعتاد التوجه إلى عمله مع سائقه صباح كل يوم، لكنه في الثامنة من صباح اليوم فوجئ بدراجة نارية يستقلها شخصان ملثمان، وأطلقا أعيرة نارية من سلاح آلي في اتجاه السيارة، وتعاملت معهما على الفور بسلاحي الشخصي، وحدث تبادل للأعيرة النارية، ما أدى إلى إصابتي، وكذلك إصابة السائق بطلق ناري في الفخذ ناحية الحوض، قبل أن يلوذا بالفرار".

كان اللواء جمال سلطان، مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا، توجه إلى موقع الحادث لإجراء معاينة للواقعة وبحث ملابساتها، في ظل حالة من التأهب القصوى بين قوات الشرطة وتكثيف الكمائن في مداخل ومخارج مدينة دمياط الجديدة، كما انتقل إلى المستشفى العسكري للاطمئنان على الضابط والسائق.

ونفى مصدر مطلع بمديرية أمن دمياط لـ"مصراوي"، القبض على المتورطين في الحادث، مؤكدًا أن هناك عملية تمشيط وبحث في المناطق المجاورة للواقعة بحثًا عن المشتبه فيهم، لافتًا إلى أن المؤشرات الأولية توضح أن الحادث "إرهابي"، لكن هناك فريق بحث يعمل على فحص الكاميرات وسؤال شهود العيان لتحديد هوية المتهمين.

وانتقل وفد من النيابة إلى موقع الحادث، وأكد شهود عيان، أن الملثمَيْن استهدفا سيارة مدير إدارة تأمين الطرق، وكانا على علم بموعد ذهابه إلى العمل، وأنهما كانا يستقلان دراجة نارية وأحدهما يحمل "رشاش آلي".