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القبض على 8 أشخاص لتعديهم على صاحب محل في الدقهلية

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مصراوي Masrawy

القبض على 8 أشخاص لتعديهم على صاحب محل في الدقهلية

04:31 م الأحد 20 أغسطس 2017

القبض على 8 أشخاص لتعديهم على صاحب محل في الدقهلية

المتهمين

الدقهلية - رامي القناوي:

ألقت مباحث قسم شرطة ثان المنصورة، اليوم الأحد، القبض على 8 أشخاص، لتعديهم على صاحب محل بشارع قناة السويس في المنصورة بالأسلحة النارية والبيضاء، لخلافات قديمة بين طرفي المشاجرة في العمل.

وكشفت كاميرات المراقبة في المنطقة، الأشخاص المشاركين في المشاجرة، عقب تداول عدد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمقطع يظهر نزول عدد من الأشخاص من سيارة ماركة "كيا" بيضاء اللون، وقيامهم بالتعدي وفرض أعمال البلطجة بالشارع، ما تسبب في حالة من الاستياء بين المواطنين.

وضبطت قوة من ضباط مباحث قسم ثان، بقيادة الرائد محمد مطر، رئيس مباحث قسم ثان، ومعاونة النقيب كريم عبد الرازق، وبإشراف العميد محمد شرباش، رئيس المباحث الجنائية، "جمال.ع"، 47 عامًا، وشقيقيه إبراهيم، 46 عامًا، ومحمد، 42 عامًا، و"علي.ع"، 32 عامًا، و"حامد.م"، 34 سنة، و"السيد.م، 37 سنة، و"السيد.م"، 42 عامًا، وبحوزتهم سلاح ناري طبنجة "محدث صوت"، وخزينة بها 6 طلقات، و"مطواة" و2 سكينة كبيرة وشومة.

واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة، لوجود خلافات فيما بينهم وطرف المشاجرة الآخر، بسبب خلافات قديمة فى العمل، وحُرر المحضر رقم 10420 جنح القسم لسنة 2017 بالواقعة.

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مصراوي Masrawy

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